Холодную воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска

МКП «Городской водоканал» информирует жителей многоквартирных домов об отключении холодного водоснабжения на время проведения ремонтных работ на сетях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, с 21.00 17 октября до 9.00 18 октября холодное водоснабжение будет отключено по адресам:

- пр. Мира 239, 245, 251, 367в, 369, 371а, 373а, 373;

- ул. Комсомольская 276б,276в;

- ул. Есенина 15б.

Оперативную информацию жители могут узнать по телефону диспетчерской "Городского водоканала" 72-32-40.