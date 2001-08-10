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17:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Холодную воду отключат в некоторых домах Южно-Сахалинска
МКП «Городской водоканал» информирует жителей многоквартирных домов об отключении холодного водоснабжения на время проведения ремонтных работ на сетях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Так, с 21.00 17 октября до 9.00 18 октября холодное водоснабжение будет отключено по адресам:
- пр. Мира 239, 245, 251, 367в, 369, 371а, 373а, 373;
- ул. Комсомольская 276б,276в;
- ул. Есенина 15б.
Оперативную информацию жители могут узнать по телефону диспетчерской "Городского водоканала" 72-32-40.
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