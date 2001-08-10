Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2018
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10:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Надсадин выразил соболезнования семьям погибших в Керчи

Сергей Надсадин выразил соболезнования семьям погибших в Керчи

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив городской администрации выражают глубокие соболезнования жителям Крыма в связи с трагическими событиями в Керчи:

«Южносахалинцы потрясены случившимся. В каждой семье желают скорейшего выздоровления пострадавшим и скорбят по погибшим. «Мы разделяем пришедшую в Крым беду и желаем душевных сил и стойкости нашим соотечественникам».

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