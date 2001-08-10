С начала года диспансеризацию прошли 55 тысяч сахалинцев и курильчан
Комплексные медицинские обследования помогли выявить у жителей региона на ранней стадии ряд серьезных заболеваний. Среди них - сердечно-сосудистые и онкологические патологии, болезни желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Всего в этом году на островах диспансеризацией планируется охватить 84 тысячи человек. Медобследования проводятся бесплатно для взрослых граждан, начиная с 21 года и до 90 лет, каждые три года. Нынешняя кампания рассчитана на тех людей, чей возраст делится на три. Для прохождения процедуры они могут обратиться в поликлиники по месту прикрепления.
В поликлинике №1 Южно-Сахалинска для диспансеризации выделили отдельный блок в отделении профилактики. Посетителей сюда ведут яркие наклейки-указатели в коридорах учреждения.
- Почти полностью прошли диспансеризацию люди старше 55 лет, остальные пока активности не проявляют, хотя очередей нет, всё свободно, необходимо только желание. Прием организован даже в субботу, – сообщил Олег Саяпин, главный врач консультативно-диагностического центра, к которому относится поликлиника.
Чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться своим правом пройти бесплатную диспансеризацию, медицинские работники используют разные возможности. Оповещение идёт через телефонные звонки, посетителям напоминают об осмотрах в регистратуре, врачи на участках рассказывают о пользе регулярных комплексных осмотров.
Представители отделения профилактики планируют заняться и выездными обследованиями. Жители областного центра, прикреплённые к медучреждению, вскоре смогут пройти первый этап диспансеризации в мобильной поликлинике, которая появится в распоряжении КДЦ. Спецавтомобиль будет делать остановки в разных микрорайонах Южно-Сахалинска.
В области, как и по всей стране, структура самых выявляемых заболеваний сильно не меняется. Лидируют сердечно-сосудистые и онкологические патологии, болезни желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет.
- Из 55 тысяч человек, которые уже прошли диспансеризацию на Сахалине и Курилах, здоровыми можно назвать только 15 тысяч. У остальных либо ранее были выявлены различные патологии, либо их обнаружили во время диспансеризации. В этом году для уточнения диагноза 6,5 тысяч пациентов направлены на второй этап диспансеризации, – привела сводные данные главный внештатный терапевт регионального минздрава Мила Тен.
С 2018 года для мужчин и женщин, достигших определенного возраста, один раз в два года проводится дополнительная диспансеризация. Она включает: анализ кала на скрытую кровь для выявления злокачественных новообразований прямой кишки – для мужчин и женщин с 49 лет; маммографию молочных желез – обследование женщин, находящихся в зоне риска по раку груди – 39 лет – 51 год; электрокардиограмму для определения патологий сосудов сердца – мужчины - с 35 лет и женщины - с 45 лет.
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