Спортивно-прикладной комплекс возводят в южно-сахалинском парке культуры и отдыха
Строительство спортивно-прикладного комплекса продолжается на территории парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина в Южно-Сахалинске. Он расположится восточнее теннисных кортов. Работы планируется завершить к концу октября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Полоса препятствий включает 20 деревянных конструкций (56 элементов из бруса) и представляет собой двухстороннюю тропу с различными уровнями сложности общей протяженностью 274 метра. Все элементы обработаны специальным раствором, который увеличит срок службы конструкций, - рассказал руководитель сектора по благоустройству и строительству южно-сахалинского парка Павел Попов.
Полоса препятствий будет доступна при соблюдении техники безопасности для всех посетителей парка с учетом лишь возрастных ограничений. Она рассчитана на посетителей от 7 лет. Каждое препятствие будет пронумеровано. В начале комплекса установят карту, на которой опубликуют общую схему полосы и правила. Кроме того, таблички со схемой прохождения препятствий и возрастными ограничениями установят около каждой конструкции.
- Мне нравится гулять в парке. Вижу, как он меняется. Появляется много новых спортивных элементов. Не раз посещала тренажеры. Как откроют полосу препятствий, обязательно схожу. Здорово, что такие элементы устанавливают в парке. Заниматься спортом на чистом воздухе вдвойне приятнее, - отметила южносахалинка Кристина Слепухина.
Городской парк Южно-Сахалинска станет одним из первых парков на Дальнем Востоке, где для свободного доступа будет сконструирована такая протяженная полоса препятствий.
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