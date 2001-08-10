Принимаются заявки на участие в южно-сахалинском конкурсе эстрадной песни
В Южно-Сахалинске в декабре пройдет городской конкурс эстрадной песни «Подари улыбку миру». Принять в нем участие могут исполнители в возрасте от 7 до 25 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В конкурсе могут принять участие учащиеся музыкальных школ, школ искусств и других образовательных учреждений Южно-Сахалинска, а также все желающие. Среди номинаций конкурса «Эстрадный вокал (сольное исполнение)», «Эстрадный ансамбль – малые формы (дуэты, трио)», «Эстрадный ансамбль (количество участников от 4 до 12 человек)».
Конкурс «Подари улыбку миру–2018» примечателен тем, что наряду с возрастными категориями 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет участвовать в нем могут и взрослые исполнители (от 19 до 25 лет).
Заявки для участия в конкурсе можно оставить на сайте центральной детской музыкальной школы или отправить по адресу: ул. Невельская, 47, каб. 103 (приемная). Дополнительная информация по телефонам: 515-792, 515-793.
Конкурсные испытания состоятся 6-7 декабря в ГДК «Родина». Победители примут участие в гала-концерте 8 декабря.
Конкурс эстрадной песни «Подари улыбку миру» - яркое музыкальное событие в жизни островной столицы. Помимо выявления и поддержки талантливых исполнителей в его задачи входит популяризация детского вокального творчества, повышение уровня исполнительского мастерства и создание условий для творческой самореализации детей и молодежи.
Учредители и организаторы конкурса - департамент культуры Южно-Сахалинска и центральная детская музыкальная школа.
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