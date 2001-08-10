Общественный совет Южно-Сахалинска поддержал инициативу региональной общественной палаты и с 23 октября запускает на территории города проект «Офис на ладони». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Поддержка НКО со стороны государства растет с каждым годом. Сегодня члены некоммерческого сообщества - активные участники жизни нашего города. По большому счету «Офис на ладони» позволяет нам подготовить грамотные кадры для дальнейшей общественной работы, - отметила председатель совета, руководитель проекта Светлана Швец.

Обучение для участников бесплатное, состоит из нескольких этапов. Начальный этап объединил курсы по созданию и регистрации НКО, подготовке и сдаче отчетности, оформлению заявок на гранты и продвижению НКО в соцсетях. Во время обучения слушатели получат навыки регистрации на электронных платформах, внесения изменений в учредительные документы и другие.

Вопросы по программе проекта можно задать по тел.: 42–42–91 или направить на почту o.p.sakhalin@mail.ru.