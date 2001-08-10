Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2018
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15:33, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут бесплатно привиться от гриппа в «Калинке»

В пятницу, 19 октября, городская поликлиника №2 проведет выездную вакцинацию взрослого населения от гриппа в ТЦ «Калинка» (ул. Сахалинская, 69, первый этаж, восточная сторона). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00. Вакцинация бесплатная, медицинский полис не требуется. Приглашаются все желающие.

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