22 миллиарда сэкономит Сахалинская область за счет программы по газификации
Ее реализация позволит к 2035 году сократить дотации на тарифы на тепловую и электрическую энергию. Программа по увеличению доли газа в энергобалансе Сахалинской области была презентована в Хабаровске по итогам профессиональной переподготовки членов регионального правительства в рамках образовательного курса «Развитие региональных команд».
Программа включает два блока: первый – развитие малотоннажного производства и сжиженного природного газа, второй – развитие газозаправочной структуры и стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива.
Сейчас в регион завозится около 97 процентов всего потребляемого жидкого топлива. Из-за высоких цен на энергоносители областные власти дотируют тарифы на тепловую и электрическую энергию. Ежегодно на эти цели направляется до 7 миллиардов рублей. Кроме того, использование жидкого топлива приводит к ухудшению экологической обстановки – основной вклад в загрязнение воздуха в Южно-Сахалинске вносит автотранспорт.
- Мы понимаем, что есть возможности изменить ситуацию – островному региону необходимо в больших объемах использовать собственный природный газ, который гораздо дешевле. Программа, представленная нами, несет как минимум два положительных эффекта – существенную экономию регионального бюджета и улучшение экологической обстановки, - сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко.
Реализация документа будет проходить в несколько этапов. К 2035 году в области планируется создать производство СПГ мощностью 100 тысяч тонн в год и газозаправочную сеть, ежегодно отпускающую потребителям 36 миллионов кубометров в год. На сжиженный газ должны перейти ряд котельных области, а на газомоторное топливо - 14 тысяч единиц автотранспорта. В результате снижение бюджетных затрат на дотирование тарифов составит внушительную сумму - 22 миллиарда рублей. Сахалинская область также получит дополнительные доходы от налогов – около 3 миллиардов рублей, будут созданы 200 новых рабочих мест, количество вредных выбросов в атмосферу значительно снизится - на 14 тысяч тонн в год.
Заместитель председателя правительства отметил, что островной регион уже работает по данной программе.
- Если говорить о развитии малотоннажного производства СПГ и газозаправочной структуры, то сегодня по этим двум направлениям островной регион - лидер на Дальнем Востоке. Мы находимся на одном уровне с центральными субъектами России, где программа перехода на газомоторное топливо стартовала раньше на 3-4 года. А реализация планов позволит нам не только сохранить лидерство, но и получить реальный экономический эффект, - считает Владимир Сидоренко.
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