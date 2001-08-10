В ТОР «Горный воздух» завершается строительство хостела для спортивной молодежи

Компания «Лайт-Декор» заканчивает строительство хостела на сахалинской территории опережающего развития «Горный воздух». Четырехэтажная гостиница, рассчитанная на спортивную и увлекающуюся туризмом молодёжь, будет построена в 2019 году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 30 рабочих мест. Инвестпроект реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

В настоящее время строители завершили возведение здания хостела и выполняют наружные и внутренние отделочные работы, монтируют сети водоснабжения, канализации и электроснабжения. Общий объем инвестиций в проект составил 175 млн рублей из планируемых 242 млн рублей.

Строящийся хостел, состоящий из 62 номеров различной вместимости, столовой, бара и тренажерного зала, расположен в пяти минутах ходьбы от входной зоны горнолыжного курорта «Горный воздух», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

Как ранее отмечал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.

Напомним, ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. Реализация проектов в рамках территории опережающего развития направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ данной территории эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты. В настоящее врем в ТОР реализуется 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд рублей и планами создать порядка 1260 новых рабочих мест.