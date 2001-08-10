Тихоокеанское
информационное агентство
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16:53, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем

27 октября с 9.00 до 14.00 в областном кожно-венерологическом диспансере состоится акция «Скрытая угроза». Все желающие приглашаются  пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем. Прием специалистов проводится без ограничений по возрасту, бесплатно. При выявлении патогенной микрофлоры дальнейшее лечение проводится на общих основаниях, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Областной кожно-венерологический диспансер, ул. Больничная 46-б. Телефон для справок – 510 – 710, 510 -717.

 

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