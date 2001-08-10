Невельский комплекс по переработке морепродуктов присоединился к всероссийской «Неделе без турникетов»

Узнать об условиях будущей работы напрямую от работодателя. Выездной урок профориентации прошел для Невельских школьников. В стенах комплекса по переработке морепродуктов ребята познакомились с производственным процессом и его особенностями. Узнали о технологиях, которые помогают морепродуктам оставаться свежими, а также узнали о возможностях комплекса. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

- Я узнал, что здесь есть крабы в аквариуме. Мне было интересно здесь узнать, как перерабатывают морепродукты.

- У меня папа моряк, поэтому мне было очень интересно, что тут происходит.

- Работа очень сложная и ответственная тут, это видно, - делятся своими первыми впечатлениями шестиклассники.

Почему рыбообработчики должны быть внимательными и чем занимаются технологи? Ответы на эти и не только вопросы получили школьники. А также несколько поводов для гордости. К примеру, в их городе работает единственное в России береговое предприятие по выпуску продукции из свежемороженого краба. И деликатесы продаются только на территории России. За год молодое производство завоевало Дальневосточный рынок. Курс на Москву.

- Для нас важно, чтобы школьники знали, что в их городе есть высокотехнологичное предприятие, продукция которого востребована не только на Сахалине, но и за его пределами, - отмечает Иван Дарькин, начальник Невельского комплекса по переработке морепродуктов. – Кроме этого, мы выступаем сейчас в качестве будущего работодателя и будем рады, если после школы и института ребята вернутся на наше предприятие.

Экскурсия на производство - часть всероссийского проекта «Неделя без турникетов». В рамках этой акции у детей есть возможность посетить промышленные предприятия своего региона. Инспектор первой категории Невельского центра занятости населения Петрова Елена Валентиновна добавляет, что основная задача этой акции – познакомить ребят с профессиями, которые востребованы в родном районе.

- Ребята заинтересованы. Им интересно, как перерабатывается продукция. Мы живем в таком районе, где развито морское ремесло. Многие из родственников работают на предприятиях рыбной отрасли района. Поэтому, школьникам побывать на этом предприятии очень полезно.

После завершения экскурсии ребята смогли задать свои вопросы работникам и руководству предприятия. Также участники предложили такие выездные профориентационные уроки сделать ежегодными.