Узнать о накопленных пенсионных правах сахалинцы смогут через Интернет

На сайт Пенсионного фонда РФ добавлены информеры, позволяющие любому застрахованному лицу мгновенно узнать о собственных накопленных пенсионных правах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

На главную страницу сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ добавлены четыре автоматически обновляющихся блока — информеры. Два из них призваны обратить внимание пользователей на сформированные пенсионные права: продолжительность стажа и количество пенсионных коэффициентов (баллов). Два других информера отражают данные о текущем страховщике пенсионных накоплений и их сумме.

В случае, если гражданин желает более подробно ознакомиться с информацией, представленной на каком-либо из информеров, необходимо кликнуть по нему мышкой. В открывшейся странице «Личного кабинета» будет отражена детальная информация о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Напомним, чтобы пользоваться сервисом «Личный кабинет гражданина» и получать услуги Пенсионного фонда в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.