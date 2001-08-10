Сотрудники ГИБДД провели занятия с детьми с ограниченными возможностями

Занятия для старшеклассников школы – интерната для детей с нарушением слуха провели сотрудники Госавтоинспекции Долинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

При проведении занятия учитывалось, что дети с нарушением слуха воспринимают всё с помощью зрения, они лишены возможности воспринимать звуки окружающей среды. Доступными для понимания жестами педагог, донёс важную информацию для детей. Школьники внимательно воспринимали информацию инспектора, наперебой отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, анализировали ситуации на дороге, учувствовали в развивающей игре «запрещается и разрешается!».

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения продемонстрировала присутствующим видеоролики с опасными моментами, которые могут возникнуть на пути ребёнка, акцентировала внимание детей на ситуацию на пешеходных переходах, где зелёный сигнал светофора и наличие разметки не гарантирует пешеходам безопасность.

В завершения мероприятия, в подарок от автоинспектора, дети получили блокноты, закладки и диски по правилам дорожного движения, а также им были вручены памятки с основными правилами поведения на дороге.