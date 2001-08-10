Сотрудники ГИБДД провели занятия с детьми с ограниченными возможностями
Занятия для старшеклассников школы – интерната для детей с нарушением слуха провели сотрудники Госавтоинспекции Долинского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
При проведении занятия учитывалось, что дети с нарушением слуха воспринимают всё с помощью зрения, они лишены возможности воспринимать звуки окружающей среды. Доступными для понимания жестами педагог, донёс важную информацию для детей. Школьники внимательно воспринимали информацию инспектора, наперебой отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, анализировали ситуации на дороге, учувствовали в развивающей игре «запрещается и разрешается!».
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения продемонстрировала присутствующим видеоролики с опасными моментами, которые могут возникнуть на пути ребёнка, акцентировала внимание детей на ситуацию на пешеходных переходах, где зелёный сигнал светофора и наличие разметки не гарантирует пешеходам безопасность.
В завершения мероприятия, в подарок от автоинспектора, дети получили блокноты, закладки и диски по правилам дорожного движения, а также им были вручены памятки с основными правилами поведения на дороге.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:29 Сегодня Технические делегаты проверили готовность лыже-биатлонного комплекса к играм «Дети Азии»
09:55 Сегодня Невельский комплекс по переработке морепродуктов присоединился к всероссийской «Неделе без турникетов»
- 11:20 Сегодня Юные островные волейболисты примут участие в турнире «Локоволей-2018»
- 11:40 Сегодня На Сахалине при ДТП пострадала пассажирка автобуса
- 14:56 12 Октября В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
17:16 12 Октября В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы
16:15 15 Октября План по вакцинации жителей Сахалинской области от гриппа выполнен почти на 90 процентов
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 13:40 Сегодня Учащиеся медиасмены «Юный журналист» побывали на областном телевидении и в типографии
- 13:30 Сегодня Узнать о накопленных пенсионных правах сахалинцы смогут через Интернет
- 11:30 Сегодня «Единая Россия» добилась расширения перечня причин для возврата полной стоимости авиабилетов
- 09:55 Сегодня Невельский комплекс по переработке морепродуктов присоединился к всероссийской «Неделе без турникетов»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?