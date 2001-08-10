Студенты и преподаватели СахГУ собрались почтить память погибших в Керчи
Студенты и преподаватели политехнического колледжа СахГУ собрались почтить память студентов и педагогов политехнического колледжа города Керчь, трагически погибших 17 октября 2018 года.
К участникам акции обратился и.о. ректора, проректор по общим вопросам, безопасности и развитию СахГУ Константин Строкин и директор политехнического колледжа Сергей Шаров.
- Это страшная трагедия для студенческого сообщества и для нашей страны. Такие события не должны повторяться и уносить жизни невинных людей, – отметил Константин Строкин.
- Сложно представить, как находят в себе силы родители студентов, сотрудников и преподавателей колледжа. Мы не можем оставаться в стороне, когда происходят такие события. Мы скорбим, – сказал директор колледжа Сергей Шаров.
Инициаторами акции стали сами студенты Политехнического колледжа СахГУ. Они же написали обращение ко всем студентам пострадавшего колледжа в Крыму:
«От лица всех студентов Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета приносим искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Эту трагедию нам не забыть никогда, ведь погибли такие же студенты, как и мы, это совсем молодые, веселые, добрые, спортивные студенты, у которых тоже, как и у нас есть семьи. Вспоминая это событие, сжимается сердце, невозможно примириться с болью потерь. Но испытания сближают нас, заставляют многое переоценить.
Давайте стараться сохранить мир! Мир в своей душе, мир вокруг себя! Давайте внимательно и бережно относиться друг к другу! Завтра может коснуться любого из нас. Будьте просто внимательны и осторожны, будьте честны, будьте разумны! Мы справимся. Сегодня мы должны быть вместе!»
Накануне представители объединенного совета обучающихся СахГУ также направили свои соболезнования в адрес пострадавшего колледжа.
Завершилась акция минутой молчания по погибшим.
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