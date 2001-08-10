Олимпийский десант поделился секретами успеха с юными спортсменами и школьниками

В Южно-Сахалинске находится делегация Российского союза спортсменов. Сегодня в рамках проекта всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России» спортсмены посетили СДЮСШОР по греко-римской борьбе и общеобразовательные школы № 6 и 8. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Обращаясь к ребятам, руководитель благотворительной программы Наталья Боярская отметила, что совсем неважно, какой вид спорта они для себя выбрали. Важно то, что мальчишки и девчонки пришли в спорт и стали членами большой спортивной семьи не только Южно-Сахалинска, но и всей Российской Федерации.

- На вас возлагаются особые надежды, ведь каждый из вас может принести реальные медали и спортивную славу нашей стране, - сказала Наталья Боярская.

В ходе встречи олимпийские чемпионы и призеры Олимпиад рассказали юным спортсменам и школьникам о том, как пришли в спорт, почему выбрали тот или иной его вид и каким был путь к олимпийским наградам. Ребята с интересом слушали истории успеха и задавили вопросы: что чувствует спортсмен перед финальным стартом, что ест, как настраивается на результат и, конечно же, какие чувства испытывает, когда стоит на пьедестале под гимн своей страны?

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, заслуженный мастер спорта СССР Нина Смолеева раскрыла начинающим спортсменам формулу, из которой складываются спортивные достижения:

- Это формула четырех Т: труд, тренер, талант и терпение. Благодаря этим составляющим у каждого целеустремленного человека есть все возможности, чтобы добиться успехов в спорте.

Нина Смолеева особо отметила, что в Южно-Сахалинске много спортивных объектов, площадок и залов, и это дает большие возможности вести здоровый образ жизни и заниматься спортом профессионально.

Олимпийскую чемпионку по баскетболу, заслуженного мастера спорта СССР Ирину Минх порадовала открытость южно-сахалинских детей, которые не растерялись и не стесняясь задавали вопросы и поддерживали беседу.

- В наше время, когда мы начинали заниматься спортом, не было таких встреч. И хорошо, что в рамках этой программы мы можем ездить по городам и разговаривать с детьми, делиться опытом. Ведь необязательно становиться чемпионами, но заниматься спортом и вести здоровый образ жизни сегодня важно.

Благодарственные письма и грамоты от Российского союза спортсменов за вклад в развитие спорта и за достижения в спорте вручили тренерам-преподавателям и отличившимся юным спортсменам.

- Это очень волнительно и почетно - получить грамоту из рук олимпийского чемпиона, - делится впечатлениями ученик школы № 8 Егор Ведерников. - Я играю в футбол, и планы у меня серьезные. Моя цель - попасть в сборную России и играть за «Локомотив».

По окончании встречи ребята сошлись во мнении, что реальные истории великих спортсменов и финальное олимпийское рукопожатие дают уверенность в том, что и они в свое время смогут стать гордостью страны, главное - тренироваться и не отступать ни перед какими трудностями.

Напомним, что в состав делегации входят руководитель благотворительной программы Наталья Боярская, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, заслуженный мастер спорта СССР Нина Смолеева, олимпийская чемпионка по баскетболу (Франция), заслуженный мастер спорта России Елена Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Минх, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева и олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх.