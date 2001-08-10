На Сахалин прибыла делегация олимпийских чемпионов
В ее составе - руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды-детям и молодежи России» Наталья Боярская, победители Олимпийских игр разных лет по волейболу, баскетболу, биатлону и легкой атлетике Нина Смолеева, Елена Худашова, Ирина Минх, Галина Куклева и Наталья Антюх. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
В программе визита - встречи со спортсменами, школьниками, студентами, представителями старшего поколения, посещение спортивных объектов, а также обсуждение с тренерами вопросов развития детского спорта.
- Обязательно будем встречаться с учащимися спортивных школ. Хочется пообщаться с детьми, вселить в ребятишек надежду и веру, что в жизни всего можно добиться собственным трудом и упорством, главное - захотеть. Можно стать олимпийским чемпионом, надо только работать, - отметила представительница делегации, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева.
Сахалинская область стала 48-м регионом, который известные спортсмены посещают в рамках программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России». Объехав 260 городов страны, делегация пришла к выводу: физкультура и массовый спорт нуждаются в дополнительном внимании со стороны государства и привлечении кадров.
В Сахалинской области, по мнению именитых гостей, которое они высказали на встрече с заместителем председателя регионального правительства Антоном Зайцевым, спортивная инфраструктура развивается хорошими темпами.
- Сегодня в области реализуется ряд крупных проектов в сфере спорта. Только в этом году завершено создание современной спортивно-тренировочной базы «Восток», возводится вторая очередь биатлонного центра, начато строительство нового легкоатлетического манежа, развивается крупнейший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», - в свою очередь, отметил Антон Зайцев. - Рассчитываю, что эти и другие планы нам удастся реализовать в полной мере и на островах продолжит расти число поклонников спорта.
Олимпийские чемпионы отметили, что планируют вновь приехать на Сахалин в следующем году. Как отметила руководитель делегации Наталья Боярская, они намерены посетить города северной и центральной части Сахалина.
- Мы уже бывали на юге острова: в Аниве, Долинске, Корсакове, Невельске, Горнозоводске. В следующем году планируем встречи в Охе, Ногликах, Александровске-Сахалинском и других городах сахалинской глубинки, - сказала Наталья Боярская.
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