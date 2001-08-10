Делегация олимпийских чемпионов посетила администрацию Южно-Сахалинска

За время пребывания в Южно-Сахалинске олимпийцы посетили детско-юношеские спортивные школы, дворец детского (юношеского) творчества, где работает много спортивных направлений, общеобразовательные школы, дворец спорта «Кристалл», ЛК «Арена Сити». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В ходе встречи в администрации города олимпийские призеры признались, что Южно-Сахалинск приятно удивил их наличием большого числа спортивных объектов и массовостью вовлеченных в спорт горожан.

Вице-мэр Елена Федорова поблагодарила спортсменов за отзывы, отметив, что для города большая честь принимать легендарных спортсменов. Она добавила, что сегодня и администрация города, и правительство области уделяют большое внимание созданию условий для занятий физкультурой и спортом населения региона. Кроме того, в Южно-Сахалинске активно развиваются направления по привлечению к спорту людей старшего поколения, а также по адаптивной физкультуре для горожан с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов.

Уже есть хорошие результаты. Так, сборная команда Сахалинской области в этом году заняла 15-е место (из 67 команд) в Спартакиаде пенсионеров России. По словам тренера городской команды пенсионеров Владимира Забелина, в следующим году они настроены только на призовые места. А воспитанники конно-спортивного клуба «Золотой мустанг» уже дважды становились победителями фестиваля по конному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая осень»: Вова Подольный в 2017 году занял 1-е место, Вера Игамбердыева стала серебряной медалисткой в этом году.

Представители официальной делегации вручили участникам встречи грамоты от Российского союза спортсменов и пожелали дальнейших спортивных достижений и побед.

Напомним, что делегация Российского союза спортсменов находится в нашем городе в рамках проекта всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России». В ее состав входят руководитель благотворительной программы Наталья Боярская, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, заслуженный мастер спорта СССР Нина Смолеева, олимпийская чемпионка по баскетболу (Франция), заслуженный мастер спорта России Елена Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Минх, олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева и олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Наталья Антюх.