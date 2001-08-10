Пенсионный фонд России опроверг информацию о дополнительных выплатах в 720 рублей для сахалинцев
В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о выплате 720 рублей всем пенсионерам к пенсии. Для этого якобы надо прийти с паспортом и банковской выпиской в Пенсионный фонд и потребовать деньги. Областное отделение Пенсионного фонда РФ сообщает – это ложь. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и его территориальные подразделения стали обращаться жители региона с вопросом о том, является ли правдивой информация, распространяемая в социальных сетях и месседжере WhatsApp, о выплате каких-то денежных сумм Пенсионным фондом, за которыми надо обязательно прийти до 1 ноября.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заявляет — это ложь.
Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий – с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам – с 1 августа. Другие прибавки к пенсиям не запланированы.
В подобных ситуациях с возникающими вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.
Также в каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана.
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