Пенсионный фонд России опроверг информацию о дополнительных выплатах в 720 рублей для сахалинцев

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о выплате 720 рублей всем пенсионерам к пенсии. Для этого якобы надо прийти с паспортом и банковской выпиской в Пенсионный фонд и потребовать деньги. Областное отделение Пенсионного фонда РФ сообщает – это ложь. Об этом ТИА «Острвоа» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и его территориальные подразделения стали обращаться жители региона с вопросом о том, является ли правдивой информация, распространяемая в социальных сетях и месседжере WhatsApp, о выплате каких-то денежных сумм Пенсионным фондом, за которыми надо обязательно прийти до 1 ноября.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заявляет — это ложь.

Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий – с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам – с 1 августа. Другие прибавки к пенсиям не запланированы.

В подобных ситуациях с возникающими вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.

Также в каждой клиентской службе территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в будние дни, в течение рабочего времени, работают телефоны для консультирования граждан. Ознакомиться с полным списком телефонных номеров клиентских служб можно на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса», подраздел «Отделение». Для перехода к перечню территориальных органов необходимо нажать вкладку «Структура отделения», расположенную внизу экрана.