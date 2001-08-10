Мэр Сергей Надсадин проинспектировал работы по благоустройству городских объектов

В субботу в ходе инспекционной поездки представители администрации Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным посетили ряд дворов и общественных пространств, где продолжаются работы по капитальному ремонту и благоустройству. Вопросы возникли и к МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (заказчику работ) и к подрядным организациям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Напомним, что на этот год в плане-графике капитального ремонта дворов находится 25 укрупненных дворовых территорий, прилегающих к 77 многоквартирным домам. На более чем половине объектов работы уже близки к завершению, на остальных готовность составляет до 80%.

Как доложил мэру генеральный директор ООО «Остров» Николай Марьянов, ремонт дворовой территории группы домов по ул. Больничная, 57 будет выполнен к 1 ноября. Небольшое отставание от графика имеется, но по объективным причинам: по просьбам жителей вносили корректировки и расширяли места для парковки. На следующей неделе подрядчик будет готов завершить асфальтирование. Вопросы у мэра вызвал залитый бетоном участок в центре дворовой территории. Согласно проекту летом — это универсальная площадка для игры в футбол, а зимой - каток. Однако оборудования или спортивной разметки проектом не предусмотрено. Сергей Надсадин поручил МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» разобраться в этой ситуации, а также проконсультироваться в МБУ «Спортивный город» на предмет возможности залить каток при существующем уклоне площадки.

- Если каток невозможно будет залить, нужно в кратчайшие сроки это исправить. Дворовое пространство должно быть благоустроено максимально качественно. И если мы обозначили жителям, что здесь будет площадка для спортивных игр и каток, то так и должно быть, - сказал мэр.

Подрядчик ООО «Остров» ремонтирует также дворовую территорию большой группы домов по ул. 30 лет Победы 3, 3а, 7, 7а, 7б в Луговом. Работы идут с отставанием от графика, но подрядчик обещает завершить их до наступления отрицательных температур. Нарекания у мэра вызвало качество газонов. Сергей Надсадин поручил МКУ «Управление городского хозяйства и благоустройства» привлекать к этому виду работ консультантов из МБУ «Зеленый город» и контролировать выполнение работ. Также из поручений решить вопрос с уличным освещением дворовой территории.

Нарастить темпы работ, чтобы завершить их в срок, необходимо подрядным организациям, занимающимся благоустройством скверов и общественных пространств. В ремонте находятся 4 сквера. В целом работы идут в нормальном режиме. Небольшое отставание есть в сквере в районе ул. Ленина, 283. Здесь подрядчик ждал поступления гранитных бордюров и сейчас уже готовит территорию под асфальтирование. Затем приступит к работам по организации кармана для автобусной остановки вдоль ул. Ленина.

Увеличили темп подрядчики, занятые на обустройстве общественной территории по ул. Дружбы в Луговом. Все материалы в наличии, работы ведутся. Эта пространство прилегает к проектируемому дому культуры и будет использоваться как площадка для проведения мероприятий под открытым небом.

Наверстывают упущенное время и подрядчики в сквере в сквере в честь 20-летия сахалинской таможни. Решен вопрос со сносом павильона «Ням-Ням». Идет демонтаж объекта. Благоустройство сквера должно быть завершено в срок.

Подводя итоги поездки мэр Сергей Надсадин отметил, что выполненные работы по дворам и скверам будут приниматься муниципалитетом в строгом соответствии проектам, включая озеленение. Весной будущего года на всех объектах проверят состояние высаженных растений и элементов благоустройства.