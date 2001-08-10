На подготовку курильского села Горного к зиме направлено 230 миллионов рублей
На подготовку курильского села Горного к зиме направлено свыше 230 миллионов рублей. Эти средства выделены из областного бюджета. Больше 30 лет, пока военный городок на Итурупе находился в ведении Минобороны России, многоквартирные дома ни разу капитально не ремонтировались, инженерные сети износились до предела.
В сравнении с другими благоустроенными курильскими поселками Горное, расположенное в 60 километрах от районного центра, производит удручающее впечатление. Вместо новых домов и асфальтированных дорог военной городок встречает заброшенными зданиями с выбитыми окнами.
По инициативе сахалинских властей военный городок начали приводить в порядок. Представители областного министерства ЖКХ и курильской администрации совместно составили «дорожную карту» и разработали сметы по ремонту жилфонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
На проведение аварийно-спасательных работ в бывшем военном городке из областного резервного фонда было выделено 39 миллионов рублей. Еще 193 миллиона рублей направлено по линии регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Ход работ в Горном накануне оценила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, посетившая с рабочей поездкой Курильский городской округ.
– Мы активно сотрудничаем с Министерством обороны Российской Федерации по вопросу передачи Горного в муниципальную собственность, и до конца года все должно решиться. Но ждать с подготовкой к зиме нельзя, поскольку в бывшем военном городке сегодня проживают около 700 человек. До 25 октября планируется подать тепло в их дома, – отметила Вера Щербина.
К настоящему моменту на всем жилфонде в Горном завершается ремонт крыш. Производится замена находящихся в аварийном состоянии козырьков и входов в подъезды, идет ремонт в подвалах каждого дома.
Котельная в бывшем военном городке уже готова к запуску отопительного сезона. Здесь произведен капитальный ремонт крыши, работают четыре котла, заключен договор на поставку еще двух. Значительная часть работ коснулась замены теплотрассы.
– Она была изношена на сто процентов, ее фактически не существовало. Поэтому в прошлом году отопительный сезон закончился в марте. На сегодняшний день к новой теплотрассе подключено восемь жилых домов. Параллельно делаются врезки на остальные пять домов, – сообщила заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Ольга Гапова. – Большой объем работ выполняется по водоснабжению. Очищены скважины, проложены трубы от водонасосной станции до распределительного колодца. Если произойдет сбой, мы все равно сможем запитать систему и обеспечить жителей села водой.
Как вспоминает жительница Горного Светлана Криванич, раньше военный городок населяли семьи служащих в артиллерийском, вертолетном и истребительном полках, части которых базировались на Итурупе. В 90-х годах полки расформировали, некоторые жилые дома опустели. Оставшуюся инфраструктуру военного городка разрушило землетрясение 1994 года.
– В Горном я живу уже 30 лет. Муж отправился сюда работать, а я за ним. Здесь раньше столько людей было. Помню, поначалу мы разместились с подселением: трехкомнатная квартира, в каждой комнате жила семья. Но люди и теперь остаются в селе, меняют окна на пластиковые, делают ремонт. У меня на Курилах сын и дочь, внуки. Здесь жизнь спокойнее. Вон ребятишки целыми днями гуляют, и родители не переживают, что их кто-то обидит, – поделилась Светлана Криванич. – Прошлой зимой мы спасались обогревателями. Еще в марте батареи стали, как парное молоко. С водой тоже были перебои, утром давали, к обеду отключали. Сейчас вода идет целый день.
В ходе рабочей поездки Вера Щербина посетила также детский сад и школу в Горном. С 1999 года дошкольники занимаются в приспособленном помещении. «Аленький цветочек» располагается на трех этажах в одном из домов.
– У нас три группы по 15 ребятишек. Летом сделали ремонт в музыкальном и спортивном залах. Теперь этими комнатами нестыдно и похвастаться, – поделилась заведующая детским садом Юлия Мухина.
Под школу приспособили солдатскую казарму. На сегодняшний день образовательное учреждение в Горном на сто процентов обеспечено педагогическими кадрами. Работает в курильском селе даже учитель из Москвы.
– На все 11 классов у нас 66 ребят. В старших классах – меньше 10 человек. Получается, что учитель имеет возможность каждому ребенку уделить много времени, и с репетиторами заниматься не нужно. Поэтому все наши выпускники поступают в вузы, – отметила директор сельской школы Лидия Кострова.
На сегодняшний день из 29 домов в бывшем военном городке не заброшены только 13. Учитывая плачевное состояние сельской инфраструктуры, власти предлагают в течение трех лет переселить жителей Горного в новые дома, ближе к районному центру, где сосредоточена вся инфраструктура Итурупа.
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