Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2018
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6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
16:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные

В целях профилактики аварийности по вине водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также пресечения нарушений правил дорожного движения водителями пассажирских автобусов, сотрудниками УГИБДД УМВД России по Сахалинской области в минувшие выходные проведено рейдовое профилактическое мероприятие.

В результате проведенного рейда стражами порядка было задержано 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.  При этом, один из нетрезвых водителей уже был лишен водительских прав, но снова сел за руль после обильного распития спиртного. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

10 граждан управляли транспортом, не имея водительского удостоверения, 6 с нанесенным на передние стекла покрытием, ограничивающим обзор (тонировкой).

За проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения составлены административные материалы на водителя грузового автомобиля. Двигаясь на большой скорости в планировочном районе Хомутово, он выехал на запрещающий сигнал светофора, чем едва не спровоцировал несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщили astv.ru в УМВД России по Сахалинской области.

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