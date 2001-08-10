Сахалинская область будет обеспечена картофелем и овощами местного производства до следующего лета

Жители Сахалинской области будут обеспечены картофелем и овощами местного производства до следующего лета. Такой вывод сделали в региональном министерстве сельского хозяйства, подводя предварительные итоги уборочной кампании. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году островные сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства собрали 45,5 тысячи тонн картофеля. Это более чем на 5 тысяч тонн превышает плановые показатели. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Мы отмечаем хорошую урожайность картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах, она на 10 процентов выше по сравнению с прошлым годом, – отмечает заместитель директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Геннадий Лысенко. - Картофель хорошего качества, сейчас он заложен в хранилища, ведется подготовка к его хранению.

Больше всего клубней с каждого гектара собрала тройка предприятий - АО «Совхоз «Тепличный» (320 центнеров), АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (272 центнера) и ООО КХ «Огоньки» (271 центнер). Лучшие показатели среди фермеров достигнуты в хозяйствах Тавказахова, Логинова и Архипова.

Самый крупный урожай картофеля – около половины от полученного всеми предприятиями области – у АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Под картофель здесь было отведено 555 гектаров полей.

- Более половины посадочной площади занимали элитные и высокорепродукционные семена. Урожай картофеля получился лучше – собрано 15,1 тысячи тонн, в 2017 году же было получено 12 тысяч тонн клубней, – отмечает главный агроном предприятия Татьяна Шкуро.

Близка к завершению на Сахалине уборка корнеплодов – свёклы и моркови. Урожайность овощей в целом по сравнению с прошлым годом выше примерно на 10 процентов, отмечают в министерстве сельского хозяйства. Моркови собрано 5,8 тысяч тонн, это почти на 600 тонн выше чем годом ранее. Урожай свеклы составляет более 2,7 тысячи тонн.

Сейчас полным ходом на полях островных хозяйств идёт уборка капусты поздних сроков созревания, она будет завершена до 7 ноября. Урожайность также ожидается выше уровня 2017 года.

Так называемого «борщевого» набора – моркови, свёклы и капусты в этом году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства поставят на островной рынок более 24 тысяч тонн.

Как отмечают в минсельхозе, предварительные результаты уборочной кампании свидетельствуют об эффективности принимаемых региональными властями мер по развитию агропромышленного комплекса.