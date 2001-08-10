В Сахалинской областной библиотеке состоялся эколого-краеведческий диктант

20 октября в Сахалинской областной научной библиотеке состоялся эколого-краеведческий диктант – заключительное мероприятие проекта «Родника» «Сохраним наш остров вместе», поддержанного грантом Правительства Сахалинской области и партнерами проекта: областной научной библиотекой и дворцом детского (юношеского) творчества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в общественной организации «Родник».

Целями проекта являются повышение грамотности школьников по экологии и краеведению и тиражирование опыта эколого-краеведческой работы «Родника» с подростками среди островных педагогов.

Помимо библиотеки еще одной площадкой диктанта был сайт «Родника», где впервые подобная проверка знаний проходила онлайн.

Участниками могли стать все желающие, но большинство составили школьники и педагоги – более 200 человек. Вел мероприятие художник-маринист, член профессионального союза художников и путешественник Сергей Анатольевич Васенкин.

Вопросы диктанта были посвящены животному и растительному миру, географии и экологии Сахалинской области. По признаниям участников, вопросы были несложными, однако при предварительном разборе ответов выяснилось, что не для всех. Так многие определили, что северные олени обитают на Курильских островах, а самой высокой точкой Сахалина выбрали пик Чехова. Значит, есть над чем работать!

В завершении каждый участник диктанта получил свидетельство об участии и сладкие призы.

Правильные ответы уже размещены на странице диктанта, участники онлайн версии могут увидеть свои результаты в личном кабинете и скачать свидетельство.

Все результаты будут опубликованы на сайте «Родника» до 5 ноября. А подведение итогов и награждение победителей состоится во время традиционного молодежного экологического форума «С заботой о будущем» 7 декабря в областной научной библиотеке.