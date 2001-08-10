Сахалинская область стала лидером в стране по результатам проведения интернет-переписи

В островном регионе участие в пробной переписи населения через всемирную сеть приняли около 6 процентов всех жителей. Об этом стало известно в ходе совещания под руководством председателя правительства области Веры Щербины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Пробная перепись в этом году впервые разбита на два этапа. Первый – через Интернет – завершился 11 октября, второй – региональный - проходит в настоящее время в поселке Южно-Курильск. По данным Росстата, участие во всероссийской экспериментальной интернет-переписи приняли 5,8 процентов жителей Сахалинской области. Это лучший результат по стране, - сказала Ирина Лемзекова, руководитель Сахалинстата.

Она добавила, что до 31 октября в Южно-Курильске будут работать переписчики, которые обойдут жителей поселка и заполнят переписные листы на тех, кто не смог поучаствовать в интернет-переписи.

Глава ведомства поблагодарила органы исполнительной власти Сахалинской области, при содействии которых была организована интернет-перепись.

Председатель правительства региона Вера Щербина, в свою очередь, отметила, что высокие показатели области по результатам интернет-переписи говорят о тесном взаимодействии федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

- Перепись населения – один из важнейших элементов государственной политики, которую мы должны реализовывать сообща, - сказала Вера Щербина. - Использование цифровых технологий в пробной переписи 2018 года позволяет нам видеть, сколько сахалинцев и курильчан будут готовы воспользоваться этим нововведением в 2020 году.

Пробная перепись населения в Сахалинской области будет проходить до конца октября.