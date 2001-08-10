Акция «Безопасный двор - детям» прошла в Южно-Сахалинске

В преддверии осенних каникул автоинспекторы Южно-Сахалинска совместно с представителями центра молодежных инициатив и учащимися школы № 32 провели акцию «Безопасный двор - детям». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Во время мероприятия с жителями областного центра провели разъяснительную работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях в период каникул.

Местом проведения акции стали придомовые территории планировочного района Новоалександровск. На припаркованных во дворах автомобилях участники мероприятия разместили листовки с информацией по соблюдению правил дорожного движения.

Беседуя с жителями района, автоинспекторы акцентировали внимание родителей несовершеннолетних на необходимости контролировать поведение детей для исключения случаев необоснованного нахождения юных пешеходов на проезжей части.

Таким образом участники акции надеются привлечь внимание жителей Южно-Сахалинска к проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков на дворовых территориях областного центра, возникающих по вине как несовершеннолетних, так и водителей транспортных средств.

В период осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции города призывают автомобилистов быть предельно внимательными в местах массового пребывания школьников, в том числе и во дворах.