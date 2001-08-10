Творческих конкурс рисунков по дорожной безопасности провели среди поронайских школьников

В общеобразовательной школе № 1 города Поронайска в этом направлении ведется целенаправленная и систематическая работа. Педагоги стараются разнообразить формы и методы работы, направленные на формирование устойчивого интереса школьников к изучению дорожной грамоты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

С этой целью в школе провели творческий конкурс рисунков по дорожной безопасности «Безопасная дорога детям!», в котором учащиеся приняли активное участие.

В качестве компетентного жюри на выставку рисунков пригласили сотрудников Госавтоинспекции, которые положительно отметили творческий подход к обучению детей полезным навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Представители Госавтоинспекции еще раз напомнили школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, пожелали безопасных дорог, а также, всем участникам конкурса вручили грамоты и раскраски на дорожную тематику, с яркими иллюстрациями примеров, как правильно и наиболее безопасно вести себя на дороге.