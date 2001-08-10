Творческих конкурс рисунков по дорожной безопасности провели среди поронайских школьников
В общеобразовательной школе № 1 города Поронайска в этом направлении ведется целенаправленная и систематическая работа. Педагоги стараются разнообразить формы и методы работы, направленные на формирование устойчивого интереса школьников к изучению дорожной грамоты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.
С этой целью в школе провели творческий конкурс рисунков по дорожной безопасности «Безопасная дорога детям!», в котором учащиеся приняли активное участие.
В качестве компетентного жюри на выставку рисунков пригласили сотрудников Госавтоинспекции, которые положительно отметили творческий подход к обучению детей полезным навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Представители Госавтоинспекции еще раз напомнили школьникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, пожелали безопасных дорог, а также, всем участникам конкурса вручили грамоты и раскраски на дорожную тематику, с яркими иллюстрациями примеров, как правильно и наиболее безопасно вести себя на дороге.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:07 Сегодня В сахалинской школе искусств «Этнос» отметят День рождения
09:03 Сегодня Сахалинские волейболистки выиграли турнир в Уссурийске
- 10:38 Сегодня Сахалинская область стала лидером в стране по результатам проведения интернет-переписи
- 10:52 Сегодня В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»
15:24 16 Октября Больше тысячи южносахалинцев переехали в новые дома 25 микрорайона
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:28 Сегодня Юные инспекторы движения призвали водителей Южно-Сахалинска пристегнуться
- 15:25 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 14:31 Сегодня Творческих конкурс рисунков по дорожной безопасности провели среди поронайских школьников
- 13:43 Сегодня Юные сахалинские журналисты познакомились с дирекцией игр «Дети Азии»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?