В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
Сегодня специалисты МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» приступили к демонтажу дома № 8 по ул. Хабаровской. Сейчас в работе еще 3 объекта. Всего с начала года в Южно-Сахалинске снесено 84 дома. До конца декабря исчезнут еще порядка 10 ветхих строений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Помимо демонтажа рабочим предстоит убрать строительный мусор и произвести планировку площадки. Специфика работы на данном объекте затруднена тем, что дом построен из 6-метрового бруса, который надо распилить и подготовить к транспортировке. Для того чтобы минимизировать разнос строительной пыли, в процессе применяется пролив водой.
За час работы уже вывезено 3 самосвала мусора (30 кубометров). Завершить снос дома по ул. Хабаровской планируют к концу недели. Далее вывоз снесенных бараков будет осуществляться на ул. Шлакоблочной и ул. Авиационной, где также уже приступили к работам.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:07 Сегодня В сахалинской школе искусств «Этнос» отметят День рождения
09:03 Сегодня Сахалинские волейболистки выиграли турнир в Уссурийске
- 10:38 Сегодня Сахалинская область стала лидером в стране по результатам проведения интернет-переписи
- 10:52 Сегодня В Шахтерске определили победителя турнира по мини-футболу «Золотая осень»
15:24 16 Октября Больше тысячи южносахалинцев переехали в новые дома 25 микрорайона
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:28 Сегодня Юные инспекторы движения призвали водителей Южно-Сахалинска пристегнуться
- 15:25 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья
- 14:31 Сегодня Творческих конкурс рисунков по дорожной безопасности провели среди поронайских школьников
- 13:43 Сегодня Юные сахалинские журналисты познакомились с дирекцией игр «Дети Азии»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?