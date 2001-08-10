В Южно-Сахалинске продолжается снос ветхого жилья

Сегодня специалисты МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» приступили к демонтажу дома № 8 по ул. Хабаровской. Сейчас в работе еще 3 объекта. Всего с начала года в Южно-Сахалинске снесено 84 дома. До конца декабря исчезнут еще порядка 10 ветхих строений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Помимо демонтажа рабочим предстоит убрать строительный мусор и произвести планировку площадки. Специфика работы на данном объекте затруднена тем, что дом построен из 6-метрового бруса, который надо распилить и подготовить к транспортировке. Для того чтобы минимизировать разнос строительной пыли, в процессе применяется пролив водой.

За час работы уже вывезено 3 самосвала мусора (30 кубометров). Завершить снос дома по ул. Хабаровской планируют к концу недели. Далее вывоз снесенных бараков будет осуществляться на ул. Шлакоблочной и ул. Авиационной, где также уже приступили к работам.