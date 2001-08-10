Юные инспекторы движения призвали водителей Южно-Сахалинска пристегнуться

Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска и юные инспекторы движения школы № 8 провели акцию «Пристегнись, Сахалин!». Водителям города еще раз напомнили об элементарных правилах безопасности и предложили сделать фото для социальных сетей с тематическим хэштегом #ПристегнисьРоссия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как подчеркивают специалисты, на сегодняшний день ремень безопасности в автомобиле является одним из эффективных способов избежать серьезных травм в результате дорожных аварий. Согласно статистическим данным использование удерживающих устройств в автомобиле предотвращает 75 из 100 смертельных случаев в дорожно-транспортных происшествиях.

Участники акции еще раз обратили внимание водителей Южно-Сахалинска на необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Автомобилистам вручили листовки и памятки с рекомендациями по безопасному вождению автомобиля и детские рисунки с обращениями к водителям по соблюдению правил дорожного движения.

Южносахалинцы могли сделать памятные фотографии с тематическим плакатом, на котором изображен ремень безопасности с хэштегами, являющимися девизом акции: #ПристегнисьРоссия, #ПристегнисьСахалин.

Напомним, всероссийская социальная интернет-кампания #ПристегнисьРоссия стартовала в прошлом году. Чтобы стать ее участником, необходимо сделать фотографии в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств и разместить их в сети Интернет с хэштегом #ПристегнисьРоссия.

Юные инспекторы призывали водителей не игнорировать использование ремней безопасности, а также быть внимательными по отношению к пешеходам.