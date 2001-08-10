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15:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Прием анкет на участие в конкурсе «Заяви о себе» продлится до 31 октября
Центр молодежных инициатив напоминает о приеме заявок на танцевальное направление арт-фестиваля «Заяви о себе». Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.
Прием анкет продлится до 31 октября. Заявить о себе могут подростки и молодежь от 14 до 30 лет. Отборочный тур пройдет 5 ноября в ДК «Родина» .
Заполнить заявку можно по ссылке.
или отправить на электронную почту: k.ogarkova@yuzhno-sakh.ru. Также можно принести заявку в бумажном виде по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, каб 29. Дополнительная информация по телефону: 312-682 (доб.2).
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