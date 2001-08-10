Жители частных домов Березняков заключают договоры на вывоз мусора
В селе было принято решение об индивидуальном сборе отходов в домохозяйствах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На сегодняшний день жителями с. Березняки путем голосования была определена компания, которая займется вывозом отходов. Уже заключено 65 договоров, поставлена первая партия контейнеров - 30 штук. Вывоз будут производить еженедельно, исходя из определенных договорами дат.
Как рассказал начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Чернышев, переход на индивидуальный сбор мусора в перспективе поможет сэкономить жителям частного сектора. С января 2019 года в Сахалинской области начнет действовать новый помесячный тариф (4 рубля с 1 кв. метра), и счета на оплату получат все, в том числе и домохозяйства. Частный дом зачастую больше средней квартиры, поэтому стоимость утилизации бытовых отходов будет выше. Если жители частного сектора заключат договоры на вывоз мусора, то у них есть возможность сэкономить: начисления за услуги будут производиться по фактическому объему вывезенных контейнеров, а не по утвержденным нормативам накопления отходов. По расчетам специалистов, итоговые суммы оплаты услуг на вывоз будут ниже в 2 раза.
Так, например, в среднем семья из 2 человек в неделю производит 120 литров отходов. При 4-разовом вывозе в месяц платеж составит около 190 рублей. Если же считать по площади среднего дома в частном секторе, то за 100 кв. метров придется заплатить 400 рублей.
Кроме того, переход на индивидуальный вывоз позволит очистить Березняки от стихийных свалок. Постепенно будут убраны и общественные бункеры, вокруг которых обычно скапливается огромная масса отходов, так как ими пользуются не только местные жители, но и предприятия и организации, которые не хотят платить за вывоз мусора.
Баки изготовлены из пластика, с усиленным каркасом и предназначены для установки на улице. Проверку капризной сахалинской погодой они успешно прошли: уже 2 года подобные емкости используют жители Октябрьского и других населенных пунктов острова. Поэтому представленные размеры изделий учитывают количество проживающих в домовладении — можно выбрать в диапазоне от 80 до 360 литров. Добавим, что они предназначены именно для бытового мусора, строительный будут вывозить по отдельным заявкам и другому тарифу.
Представитель компании, которая занимается обслуживанием Березняков и других районов городского округа, Евгений Архипов рассказал, что количество заключенных договоров выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом, так как повышается ответственность и личная сознательность южносахалинцев, проживающих в частном секторе.
С 2019 года начнется более активная работа с неплательщиками за услуги по вывозу и утилизации отходов, так как борьба с мусором - это один из приоритетов, обозначенных в рамках майских указов президента.
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