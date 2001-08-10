За девять месяцев в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей

За девять месяцев нынешнего года в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда по Сахалинской области.

С начала 2000-тысячных годов у сахалинцев и курильчан, помимо страховой пенсии, начали формироваться пенсионные накопления из части уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В 2002 - 2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе. А с января 2009 года они появились у всех, кто вступил и участвует в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

В соответствии с законодательством, Пенсионный фонд РФ, по заявлению, выплачивает правопреемникам пенсионные накопления умершего застрахованного лица, за которого уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления перечисляются правопреемникам только в том случае, если смерть застрахованного лица наступила до момента назначения ему выплат пенсионных накоплений.

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области за три квартала 2018 года за выплатой средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц обратились 303 правопреемника.

На Сахалине и Курилах в нынешнем году принято 291 положительное решение о выплате пенсионных накоплений правопреемникам на сумму 19 млн. 820 тыс. 897,55 рубля.

С возникшими вопросами можно обратиться на телефон «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.