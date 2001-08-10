Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме

Подготовка объектов Сахалинэнерго к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2018-2019 годов находится на завершающем этапе. К настоящему времени объем реализованных мероприятий ремонтной программы энергокомпании составил более 90 процентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».

На Сахалинской ГРЭС и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выполнены капитальные и средние ремонты двух котлоагрегатов, одного турбоагрегата и газотурбинной установки (ГТУ). Проведены текущие ремонты 18 единиц основного паросилового оборудования, а также техническое обслуживание пяти ГТУ.

Филиалом «Распределительные сети» отремонтировано 34 трансформаторные подстанции напряжением 0,4-35 кВ, более 315 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, произведена расчистка просек от поросли, обрезка веток деревьев и кустарников на площади более 300 га.

В рамках инвестиционной программы проведена реконструкция высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ в г. Южно-Сахалинске, ЛЭП-35 кВ в Углегорском районе, четырех ЛЭП-10 кВ в Долинском и Корсаковском районах. Завершаются работы на системообразующей ЛЭП-220 кв и 35 кВ в Холмском районе, ЛЭП-10 кВ в Анивском и Углегорском районах.

Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляется в соответствии с графиком и заключенными договорами. Основные виды топлива – это уголь и газ.

Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят 1,94 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры почти на 230 млн рублей.

Подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 октября текущего года она составила 1,16 млрд рублей. Самыми проблемными группами должников остаются: население (370,4 млн рублей); управляющие компании (361,9 млн рублей); предприятия, финансируемые из федерального бюджета (111,5 млн рублей); промышленность (118,4 млн рублей) и предприятия ЖКХ (99,9 млн рублей).