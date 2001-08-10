Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме
Подготовка объектов Сахалинэнерго к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2018-2019 годов находится на завершающем этапе. К настоящему времени объем реализованных мероприятий ремонтной программы энергокомпании составил более 90 процентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалинэнерго».
На Сахалинской ГРЭС и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выполнены капитальные и средние ремонты двух котлоагрегатов, одного турбоагрегата и газотурбинной установки (ГТУ). Проведены текущие ремонты 18 единиц основного паросилового оборудования, а также техническое обслуживание пяти ГТУ.
Филиалом «Распределительные сети» отремонтировано 34 трансформаторные подстанции напряжением 0,4-35 кВ, более 315 километров линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, произведена расчистка просек от поросли, обрезка веток деревьев и кустарников на площади более 300 га.
В рамках инвестиционной программы проведена реконструкция высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ в г. Южно-Сахалинске, ЛЭП-35 кВ в Углегорском районе, четырех ЛЭП-10 кВ в Долинском и Корсаковском районах. Завершаются работы на системообразующей ЛЭП-220 кв и 35 кВ в Холмском районе, ЛЭП-10 кВ в Анивском и Углегорском районах.
Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляется в соответствии с графиком и заключенными договорами. Основные виды топлива – это уголь и газ.
Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят 1,94 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры почти на 230 млн рублей.
Подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 октября текущего года она составила 1,16 млрд рублей. Самыми проблемными группами должников остаются: население (370,4 млн рублей); управляющие компании (361,9 млн рублей); предприятия, финансируемые из федерального бюджета (111,5 млн рублей); промышленность (118,4 млн рублей) и предприятия ЖКХ (99,9 млн рублей).
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня За девять месяцев в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей
- 10:38 Сегодня Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки
10:44 Сегодня "Сахалин" проиграл матч с "Крэйнс"
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:01 Сегодня В Южно-Сахалинске пресекли деятельность подпольной стоматологии
- 14:52 Сегодня Военнослужащим Холмска напомнили о необходимости соблюдения ПДД
- 11:21 Сегодня В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
- 11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?