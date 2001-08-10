В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки

В Южно-Сахалинске продолжается модернизация спортивных площадок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Хоккейный корт в планировочном районе Новоалександровск (ул. 30 лет победы, д.7) получил прочное современное резиновое покрытие на обновленном бетонном основании. По просьбам жителей, дополнительно на площадке было установлено съемное оборудование для игры в теннис и нанесена футбольная и теннисная разметка на поле. Все это позволит задействовать площадку не только в зимний период, но и увеличить занятость корта в летнее время.

Претерпел некоторые изменения и хоккейный корт в Луговом (ул.Дружбы, д.71). В связи со строительством спортивного комплекса «Атлант», под площадкой оказались проложены сети теплоснабжения спортивного объекта, что в свою очередь повлияло на качество заливки льда хоккейной коробки. Сотрудниками МБУ «Спортивный город» было принято решение о частичном переносе ограждения спортивной площадки. Уже в эту зиму луговские мальчишки и девчонки смогут насладиться качественным катком и провести зимние каникулы вместе с семьей и друзьями на идеальном льду.

Знаменитая хоккейная коробка на «41-м километре» получила новый зеленый газон, который будет радовать футболистов дворовой команды «Южный-41» и местных жителей в предстоящее лето. Подрядная организация выполнила ряд работ по отсыпке, заливке бетонного основания и установке искусственного газона. Также на спортивной площадке будет произведена установка новых ограждений, пластиковых бортов, покраска раздевалок и ремонт кровли.

В начале ноября в распоряжение МБУ «Спортивный город» прибудет пополнение в виде ледозаливочной машины, которая обеспечит качественную заливку большинства общественных открытых катков и площадок.

- Этой зимой мы планируем залить 15 спортивных площадок, включая каток на стадионе «Медик», - отметила директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина. - В настоящее время, между учреждением «Спортивный город» и подрядчиками идет заключение договоров по заливке и обслуживанию площадок и хоккейных кортов в зимний период.