В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки
В Южно-Сахалинске продолжается модернизация спортивных площадок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Хоккейный корт в планировочном районе Новоалександровск (ул. 30 лет победы, д.7) получил прочное современное резиновое покрытие на обновленном бетонном основании. По просьбам жителей, дополнительно на площадке было установлено съемное оборудование для игры в теннис и нанесена футбольная и теннисная разметка на поле. Все это позволит задействовать площадку не только в зимний период, но и увеличить занятость корта в летнее время.
Претерпел некоторые изменения и хоккейный корт в Луговом (ул.Дружбы, д.71). В связи со строительством спортивного комплекса «Атлант», под площадкой оказались проложены сети теплоснабжения спортивного объекта, что в свою очередь повлияло на качество заливки льда хоккейной коробки. Сотрудниками МБУ «Спортивный город» было принято решение о частичном переносе ограждения спортивной площадки. Уже в эту зиму луговские мальчишки и девчонки смогут насладиться качественным катком и провести зимние каникулы вместе с семьей и друзьями на идеальном льду.
Знаменитая хоккейная коробка на «41-м километре» получила новый зеленый газон, который будет радовать футболистов дворовой команды «Южный-41» и местных жителей в предстоящее лето. Подрядная организация выполнила ряд работ по отсыпке, заливке бетонного основания и установке искусственного газона. Также на спортивной площадке будет произведена установка новых ограждений, пластиковых бортов, покраска раздевалок и ремонт кровли.
В начале ноября в распоряжение МБУ «Спортивный город» прибудет пополнение в виде ледозаливочной машины, которая обеспечит качественную заливку большинства общественных открытых катков и площадок.
- Этой зимой мы планируем залить 15 спортивных площадок, включая каток на стадионе «Медик», - отметила директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина. - В настоящее время, между учреждением «Спортивный город» и подрядчиками идет заключение договоров по заливке и обслуживанию площадок и хоккейных кортов в зимний период.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня За девять месяцев в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей
- 10:38 Сегодня Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки
10:44 Сегодня "Сахалин" проиграл матч с "Крэйнс"
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:01 Сегодня В Южно-Сахалинске пресекли деятельность подпольной стоматологии
- 14:52 Сегодня Военнослужащим Холмска напомнили о необходимости соблюдения ПДД
- 11:21 Сегодня В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
- 11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?