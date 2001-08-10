В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
В Южно-Сахалинске в этом году капитальным ремонтом охвачено 58 жилых домов. Ремонтируется 49 фасадов и 27 кровель, в одном из домов производится замена лифтового оборудования. Большая часть работ на объектах уже на завершающей стадии, срок окончания - середина ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В капитальный ремонт фасадов входит ремонт межпанельных швов, входных групп, отмосток, замена оконных блоков в подъездах, отделка балконных экранов в едином цветовом решении, утепление торцевых стен и покраска фасадов по периметру домов.
При ремонте используются и навесные фасадные системы. Так, устройство навесных фасадов идет на группе домов на ул. Комсомольской (13а микрорайон). Как рассказал главный инженер подрядной организации, навесная фасадная система предусматривает утепление стен и защиту от осадков фиброцементными панелями. Бригады, работающие на объектах, имеют достаточный опыт установки таких систем. Ежедневно на каждом доме задействовано от 10 до 15 человек. Работы планируется завершить в положенные сроки.
На ул. Сахалинской капитальный ремонт домов продолжается в соответствии с выбранным в прошлом году архитектурным решением: остекление балконов, использование декоративных элементов для оконных проемов и входных групп.
Каждый этап работ находится на строгом контроле, в котором в том числе принимают участие и жители домов. Приемка объекта также осуществляется при участии представителя собственников. Кроме того, перед производством работ собственникам квартир жилых домов на общем собрании сообщают перечень работ и сроки их проведения. Однако все равно нередки случаи, когда жители запрещают приводить балконы в единое стилевое решение: заменять металлические профлисты или окрашивать балконное ограждение. В связи с этим южносахалинцам напоминают, что балконы являются общедомовым имуществом и на них распространяются правила благоустройства, действующие на территории Южно-Сахалинска, в части обеспечения единого колористического решения в окраске фасадов домов и балконов. Как раз в рамках капитального ремонта и происходит приведение балконов в единый стиль. Горожан призывают не препятствовать строителям.
Отметим, что в последние три года в Южно-Сахалинске взяты высокие темпы по ремонту жилищного фонда, только в рамках муниципальной программы отремонтировано порядка 200 жилых домов (кровли, фасады, инженерные сети). В следующем году в планах на капитальный ремонт около 50 многоквартирных домов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня За девять месяцев в Сахалинской области правопреемники получили почти 20 миллионов рублей
- 10:38 Сегодня Сахалинэнерго завершает подготовку энергообъектов к зиме
10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске модернизируют спортплощадки
10:44 Сегодня "Сахалин" проиграл матч с "Крэйнс"
11:01 17 Октября За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
14:31 17 Октября В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
13:58 24 Сентября Южно-Сахалинск почти готов к отопительному периоду
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выбор редакции
- 15:01 Сегодня В Южно-Сахалинске пресекли деятельность подпольной стоматологии
- 14:52 Сегодня Военнослужащим Холмска напомнили о необходимости соблюдения ПДД
- 11:21 Сегодня В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
- 11:07 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?