В Южно-Сахалинске завершается ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов

В Южно-Сахалинске в этом году капитальным ремонтом охвачено 58 жилых домов. Ремонтируется 49 фасадов и 27 кровель, в одном из домов производится замена лифтового оборудования. Большая часть работ на объектах уже на завершающей стадии, срок окончания - середина ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В капитальный ремонт фасадов входит ремонт межпанельных швов, входных групп, отмосток, замена оконных блоков в подъездах, отделка балконных экранов в едином цветовом решении, утепление торцевых стен и покраска фасадов по периметру домов.

При ремонте используются и навесные фасадные системы. Так, устройство навесных фасадов идет на группе домов на ул. Комсомольской (13а микрорайон). Как рассказал главный инженер подрядной организации, навесная фасадная система предусматривает утепление стен и защиту от осадков фиброцементными панелями. Бригады, работающие на объектах, имеют достаточный опыт установки таких систем. Ежедневно на каждом доме задействовано от 10 до 15 человек. Работы планируется завершить в положенные сроки.

На ул. Сахалинской капитальный ремонт домов продолжается в соответствии с выбранным в прошлом году архитектурным решением: остекление балконов, использование декоративных элементов для оконных проемов и входных групп.

Каждый этап работ находится на строгом контроле, в котором в том числе принимают участие и жители домов. Приемка объекта также осуществляется при участии представителя собственников. Кроме того, перед производством работ собственникам квартир жилых домов на общем собрании сообщают перечень работ и сроки их проведения. Однако все равно нередки случаи, когда жители запрещают приводить балконы в единое стилевое решение: заменять металлические профлисты или окрашивать балконное ограждение. В связи с этим южносахалинцам напоминают, что балконы являются общедомовым имуществом и на них распространяются правила благоустройства, действующие на территории Южно-Сахалинска, в части обеспечения единого колористического решения в окраске фасадов домов и балконов. Как раз в рамках капитального ремонта и происходит приведение балконов в единый стиль. Горожан призывают не препятствовать строителям.

Отметим, что в последние три года в Южно-Сахалинске взяты высокие темпы по ремонту жилищного фонда, только в рамках муниципальной программы отремонтировано порядка 200 жилых домов (кровли, фасады, инженерные сети). В следующем году в планах на капитальный ремонт около 50 многоквартирных домов.