Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2018
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6 сахалинцев сели за руль пьяными в минувшие выходные
10:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам помогут разобраться с налогами

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области приглашает жителей Южно-Сахалинска (налогоплательщиков) на семинар-совещание по вопросам порядка постановки на учет граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также представления отчетности и уплаты налогов.

Мероприятие состоится 6 ноября в администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4-й этаж (актовый зал). Начало в 14.00, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

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