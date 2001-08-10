Южносахалинцам помогут разобраться с налогами

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области приглашает жителей Южно-Сахалинска (налогоплательщиков) на семинар-совещание по вопросам порядка постановки на учет граждан, оказывающих услуги физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также представления отчетности и уплаты налогов.

Мероприятие состоится 6 ноября в администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4-й этаж (актовый зал). Начало в 14.00, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.