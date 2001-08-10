В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

В Сахалинской области с 1 января 2019 года будет запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом было объявлено на пресс-конференции в региональном правительстве с участием заместителя председателя сахалинского правительства Владимира Сидоренко и руководителей профильных ведомств.

- Сегодня управляющая компания или предприятие платит перевозчику, чтобы он вывез мусор. Далее возникает проблема: хороший и честный перевозчик везет отходы на полигон, а недобросовестный – в лес. В результате в области ежегодно образуется до 500 стихийных свалок. С 1 января 2019 года заниматься твердыми коммунальными отходами будет региональный оператор – акционерное общество «Управление по обращению с отходами». Он будет платить перевозчику не за факт вывоза мусора, а за то, что тот доставил его на полигон, - пояснил Владимир Сидоренко.

По его словам, согласно новой схеме, факт оказания услуг будет подтверждаться доставкой твердых коммунальных отходов на легальный полигон.

- В итоге вывозить мусор в лес станет бессмысленно, - отметил заместитель председателя правительства. – Реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами к 2025 году позволит прийти к тому, что весь объем мусора будет поступать на полигоны или на комплексы по утилизации. В области внедрят систему раздельного накопления отходов, вторсырье направят на переработку, а все старые свалки ликвидируют или рекультивируют.

Согласно новой системе, юридические лица будут платить 729,9 рублей за кубический метр с НДС - это 100 процентов тарифа, жители – 4 рубля за квадратный метр жилой площади, что соответствует 55 процентам тарифа, то есть тариф для населения будет дотационным.

По словам министра ЖКХ Сахалинской области Дмитрия Зайцева, в настоящее время в регионе расчет за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами идет через квадратный метр. Оплата составляет от 2,5 до 7,5 рубля за кв. метр.

- Мы усредняем этот тариф. Часть жителей области увидит уменьшение в платежке, часть – небольшое повышение, - сказал министр.

Сумма за вывоз мусора указана в квитанции, которую выставляет ТСЖ или УК, в строке «Обслуживание и содержание дома и придомовой территории». С нового года оплата этой услуги будет прописана в отдельной квитанции. Управляющие компании должны до конца года провести работу с собственниками, показать эту сумму жителям и на собрании с ними решить, будет ли уменьшено на эту сумму обслуживание и содержание дома или УК добавит новую услугу.

Председатель правительства островного региона Вера Щербина поручила областным министерствам ЖКХ, социальной защиты и главам муниципальных образований взять под особый контроль начальный период реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Схема новая, и надо следить за категорией малообеспеченных граждан, а в случае необходимости оказывать им поддержку. Пока у нас переходный период, его надо максимально смягчить, чтобы не получилось, что у кого-то резко выросли тарифы, - сказала Вера Щербина.