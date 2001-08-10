Глава МЧС России прибыл на Сахалин

Глава МЧС России совершает рабочую поездку в Сахалинскую область. Визит Евгения Зиничева в островной регион начался с координационного совещания, посвящённого готовности области к зимнему периоду, прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций и организации межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и представители научного сообщества.

«Субъект в целом готов к зимнему периоду», - подытожил министр, выслушав докладчиков, и вместе с тем Зиничев рекомендовал продолжить работу по мониторингу обстановки, оповещению жителей, организации работы городков жизнеобеспечения на автодорогах региона и освещать деятельность ведомства в СМИ.

План работы главы МЧС России на территории области предусматривает также посещение органов управления Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС и встречу с личным составом подразделений МЧС России, расположенных на территории Сахалинской области.

На встрече с подчинёнными Евгений Зиничев представит полковника внутренней службы Андрея Андреева, назначенного временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Кроме того, медали МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС» из рук министра получат пожарные и спасатели, привлекавшиеся к восстановлению жизнедеятельности Макаровского района после прохождения тайфуна «Джеби» в сентябре 2018 года. Ветераны системы МЧС России будут награждены медалью «За содружество во имя спасения», сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.