Военнослужащим Холмска напомнили о необходимости соблюдения ПДД

Сотрудники ГИБДД города Холмска посетили войсковую часть села Чистоводного, где провели для военнослужащих беседу по безопасности дорожного движения, с целью повышения транспортной дисциплины и недопущения нарушений при управлении личным и служебным транспортом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД ОМВД России по Сахалинской области.

В ходе мероприятия автоинспекторы довели до участников встречи информацию о состоянии аварийности на территории Холмского района, обсудили основные причины, способствующие происшествиям, проанализировали аварийные ситуации на дорогах. Особое внимание было уделено использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения и соблюдения безопасной скорости движения на автодорогах.

По окончании беседы, присутствующие посмотрели документальный фильм, созданный на реальных событиях. Полицейские призвали военнослужащих соблюдать Правила дорожного движения, беречь себя и быть ответственными за свои действия.

Кроме того, инспекторы ГИБДД проинформировали присутствующих об услугах, оказываемых Госавтоинспекцией на едином портале государственных услуг. Всем участникам были вручены брошюры «В помощь водителю» и информационные листовки.

Встречи подобного рода призваны подчеркнуть важность соблюдения дорожно-транспортной дисциплины, выработать у личного состава необходимые навыки для безопасного и комфортного участия в дорожном движении.