Глава МЧС России проверил готовность Сахалинской области к возможным чрезвычайным ситуациям
Глава МЧС России оценил готовность Сахалинской области к возможным чрезвычайным ситуациям. Об этом Евгений Зиничев сообщил в ходе поездки на территорию одной из баз хранения материального резерва, находящейся в Южно-Сахалинске. В рабочей поездке министра сопровождали заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в областной резерв заложено имущество для жизнеобеспечения сахалинцев и курильчан. Это палатки, спальные мешки, полевые кухни, дизель-электростанции, тепловые пушки, термосы и другое. Создан запас продовольствия, лекарств и медицинского оборудования, резерв топлива, строительных и пиломатериалов.
С 2013 по 2016 год материальные средства из областного резерва, в частности, выделялись на оказание гуманитарной помощи для ликвидации ситуаций, связанных с аварийной остановкой Охинской ТЭЦ и природными пожарами в Охинском районе, крушением траулера «Дальний Восток, а также пострадавшим от наводнения жителям Амурской и Еврейской областей, Приморского края.
- То, что я увидел на объектах выглядит убедительно. Проводимая органами власти в Сахалинской области работа обеспечивает готовность сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям, - дал положительную оценку Евгений Зиничев.
Посетил министр МЧС России и центр обработки вызовов «Системы-112». Она находится в режиме опытной эксплуатации. С момента запуска в сентябре прошлого года операторы обработали уже более 320 тысяч обращений. Ежедневно в центр обработки вызовов поступает 700 звонков по широкому спектру вопросов, связанных с нарушением жизнедеятельности людей.
Алгоритм работы системы следующий. Попавший в беду или ставший свидетелем происшествия человек набирает на своем мобильном телефоне номер «112». Для соединения с центром обработки вызовов ему не нужны средства на счете и даже сим-карта. Прошедший специальное обучение диспетчер примет звонок, выяснит обстоятельства случившегося и тут же отправит к месту событий необходимые службы экстренной помощи.
- Мы рассчитываем ввести систему в промышленную эксплуатацию на всей территории Сахалинской области к концу 2018 года. Это позволит оперативным службам быстрее и точнее реагировать на сложившиеся чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, угрозы террористических актов. Существенно сократится срок реагирования, - доложила министру руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
По итогам посещения центра обработки вызовов «Системы-112» министр оставил запись в книге почетных гостей: «Желаю развиваться и работать на благо Сахалинской области», сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
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