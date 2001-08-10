Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2018
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17:48, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два участка улиц в 17 микрорайоне Южно-Сахалинска перекроют 25 октября

25 октября на время проведения земляных работ будут закрыты для проезда два участка улиц в 17 микрорайоне Южно-Сахалинска.
С 9.00 до 13.00 будет закрыт сквозной проезд по ул. Комсомольской в районе дома №76 (между ул. Тельмана и ул. Пионерской.). С 13.00 до 18.00 для проезда закроют перекресток ул. Бумажной и Садовой (район школы №4), сообщили ТИА "Острова" в мэрии. 

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