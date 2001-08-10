Два участка улиц в 17 микрорайоне Южно-Сахалинска перекроют 25 октября

25 октября на время проведения земляных р абот будут закрыты для проезда два участка улиц в 17 микрорайоне Южно-Сахалинска.

С 9.00 до 13.00 будет закрыт сквозной проезд по ул. Комсомольской в районе дома №76 (между ул. Тельмана и ул. Пионерской .). С 13.00 до 18.00 для проезда закроют перекресток ул. Бумажной и Садовой (район школы №4), сообщили ТИА "Острова" в мэрии.