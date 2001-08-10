Аэрофлот возобновил субсидируемые авиаперевозки в ДФО

Сегодня, 24 октября, компания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Перевозки по субсидированным тарифам продолжатся до 1 декабря, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

Воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.

В середине октября «Аэрофлот» прекратил перевозки по субсидируемым направлениям, так как средства госбюджета по этим программам полностью освоены. Компания также направила обращение в Росавиацию с просьбой увеличить средства на дальнейшую реализацию программы.

Вопросы о возобновлении продажи субсидированных авиабилетов компанией «Аэрофлот» поднимался на совещании, прошедшем на прошлой неделе во Владивостоке под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева. Как отметил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, «важно сохранить эти рейсы, если мы говорим о Приморье как о центре развития Дальнего Востока». «Летает много гостей и сами жители края. Конечно, всё надо сделать так, чтобы для пассажиров это было, в первую очередь, удобно», – пояснил он.

О значимости субсидируемых билетов неоднократно говорил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. «Нет такого дальневосточника, который бы не знал про сложности, связанные с авиаперелетами. Они дороги, рейсов недостаточно, субсидируемые билеты раскупаются в течение нескольких дней. Нельзя сказать, что ситуация решается быстро, но она решается. Идет проработка всех вопросов. Это не только выделение субсидий, это те решения, которые смогут системно привести к изменениям транспортной ситуации на Дальнем Востоке», – считает он.

Отметим, что 10 октября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал для Дальнего Востока распоряжение о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок. Из резервного фонда Правительства РФ Росавиации будет выделено 400 млн рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям. Из этих средств 100 млн рублей направляется на обеспечение доступности пассажирских воздушных перевозок из аэропортов Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. За счет этой суммы будет перевезено не менее 15 тысяч пассажиров. На формирование маршрутной сети и авиаперевозок внутри ДФО предусмотрено 300 млн рублей. Это позволит обеспечить авиаперевозку до 45 тысяч пассажиров между аэропортами округа.

Напомним, в 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».