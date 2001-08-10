Волонтеры «Детей Азии» вернулись с юношеских Олимпийских игр

На практику островитяне отправились в Буэнос Айрес. В столице южноамериканской страны с 6 по 18 октября проходили юношеские Олимпийские игры. В сахалинскую делегацию вошли тим-лидеры волонтеров «Детей Азии» Эльвира Згурская и Анастасия Ульянова, а также начальник международного отдела дирекции игр Сардаана Жендринская.

На стажировку добровольцы отправились для того, чтобы перенять опыт. Именно они вскоре займутся подготовкой волонтеров на Сахалине. Островитяне оценили уровень внутренней организации города, транспорта, волонтеров и программы гостеприимства. Все это будет необходимо выполнить на «Детях Азии».

- Все познается в сравнении. Там уровень совершенно другой. Больше только Олимпийские игры. Там очень много молодежи, другие виды спорта и соревнования проводятся Международным олимпийским комитетом. Очень много чему нам можно научиться, – рассказывает Сардаана Жендринская.

Юношеские Олимпийские игры собрали в этом году около 4000 спортсменов и 7000 волонтеров. Примечательно, что российская сборная заняла больше всех призовых мест и побила свой собственный рекорд, который поставила на прошлых состязаниях. В этот раз россияне забрали 59 медалей, 29 из которых - золотые.

- Гордость просто распирает. Ты понимаешь, что твои соотечественники, кто-то даже земляк, там участвует, и ты болеешь за него всем сердцем и душой, чтобы он выиграл. Это ни с чем не сравнить. Потом уходишь такой же уставший, как и спортсмен, - делится впечатлениями Эльвира Згурская.

Волонтеры могли посещать игры, однако только в свободное время. Они работали по 7 часов утром или вечером. Кроме сахалинцев на соревнованиях почти не было русскоязычных добровольцев.

- Там были русскоязычные люди, которые живут где-то в Европе или те, кто, например, живет в Южной Америке. Допустим, замужем за жителем этой страны. Но их можно было посчитать по пальцам – человек 5 максимум, – отметила Сардаана Жендринская.

Сахалинцы работали в юношеской олимпийской деревне, где проживали спортсмены, общались с русскоязычными и японскими атлетами. Островных добровольцев можно было встретить и на площадках культурно-образовательной программы.

- Мы принимали заявки спортсменов, если у них были проблемы с номерами или проживанием. Сами все делали или отправляли заявку профессионалам. Сардаана работала в специальных палатках, где спортсмены могли пройти различные тесты, – рассказала Анастасия Ульянова.

Культурно-образовательная программа стала для сахалинцев открытием. Помимо спортивной жизни участники юношеских Олимпийских игр изучали тайм-менеджмент, им рассказывали о том, как избежать национальных или гендерных конфликтов на подобных соревнованиях, а также знакомили с Аргентиной. Задача МОК – не только провести состязания, но и культурно обогатить спортсменов. Как раз этот опыт островитяне планируют использовать на «Детях Азии» в феврале следующего года.

- Очень много идей. Мы поехали туда с целью - узнать что-то для волонтеров, а в итоге привезли идеи и для спортсменов тоже. Для добровольцев мы хотим, чтобы была работа по сменам. Программу мотивации совершенствуем, чтобы какие-то конкурсы среди волонтеров проводить. Такое было в Аргентине у спортсменов, например, – делится Сардаана Жендринская.

Участников игр «Дети Азии» хотят культурно обогатить. В планах - организация площадок, которые расскажут об островном регионе. Первые международные зимние игры «Дети Азии» пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие 1500 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей.