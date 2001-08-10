Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2018
Сегодня 18:23
65,63|75,08|76,41
Волонтеры «Детей Азии» вернулись с юношеских Олимпийских игр
11:09, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Имя Василия Ощепкова может быть присвоено аэропорту Южно-Сахалинска

Имя Василия Ощепкова может быть присвоено аэропорту Южно-Сахалинска

В рамках общероссийского проекта «Великие имена России» открыто голосование по выбору имени для южно-сахалинского аэропорта.

На интернет-сайте уже можно отдать голоса за одного из номинантов. Имя, набравшее наибольшее число голосов, дополнит официальное наименование главной воздушной гавани острова. Более того, оно будет учтено при выполнении дизайна нового аэровокзального комплекса, открытие которого запланировано на 2020 год.

В числе претендентов на победу в этом голосовании значится один из основоположников самбо, первый обладатель черного пояса по дзюдо в России, уроженец Сахалина Василий Сергеевич Ощепков. Проголосовать за него можно здесь.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?