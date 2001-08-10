Молодые педагоги Южно-Сахалинска прошли курсы повышения квалификации

В ходе 3-дневных курсов 60 молодых педагогов-предметников и учителей начальных классов школ Южно-Сахалинска в режиме интерактивных занятий получали новые знания в области требований к современному уроку и его конструированию в свете требований ФГОС.

С педагогами работали ведущие эксперты в области общего образования: доктор педагогических наук, профессор института непрерывного образования Московского городского педагогического университета, член жюри конкурса «Учитель года России» Андрей Иоффе и руководитель проекта «Школа управления» центра дополнительного профессионального образования АО «Академия «Просвещение», эксперт программ повышения квалификации Инна Иванова.

Курсы проводились в формате тренингов, проектных сессий, педагогических мастерских и лабораторий. Слушатели получили навыки по проектированию и реализации современного учебного занятия, в том числе освоили, как соотносить нормативные требования с методикой проведения урока, внеклассного мероприятия, дискуссии, как применять современные психолого-педагогические технологии, и многое другое.

На итоговом занятии молодые педагоги представили проекты современных уроков в рамках требований ФГОС. В ходе живого обсуждения между участниками курсов были высказаны мнения и взгляды о том, как все-таки должен выглядеть современный урок.

- Это были очень эффективные курсы. Нам помогли систематизировать наши знания и показали, как использовать их в комплексе, чтобы готовить и проводить урок по современным требованиям, - делится впечатлениями учитель английского языка школы № 31 Сергей Че. - Я обязательно буду применять в работе полученные знания.

- Когда проводишь урок, важно заинтересовать детей. И по итогу этих 3 дней обучения я усвоила для себя много интересных моментов, как это сделать. Кроме того, было очень полезно работать с такими профессионалами в области преподавания, - рассказала учитель начальных классов школы № 7 Екатерина Алексеева.

- Когда мы получали профессию, ФГОС только начинал входить в систему образования. Поэтому мы имели не совсем полное представление о современном уроке. Благодаря опытным педагогам все встало на свои места, и наши уроки будут проходить на новом уровне, - говорит учитель английского языка школы с. Березняки Анастасия Варлакова.

В свою очередь приглашенные эксперты отметили высокий уровень подготовки молодых специалистов Южно-Сахалинска.

- Потенциал педагогов очень порадовал. Ребята целеустремленные, с четким пониманием, чего они хотя достичь и в профессии, и в жизни, - рассказала руководитель проекта Инна Иванова. - На итоговой аттестации по применению полученных знаний все показали высокие результаты.

Бесплатные курсы прошли в рамках дополнительной профессиональной программы «Профессиональный стандарт педагога: современные психолого-педагогические технологии. Современные подходы в разработке уроков в свете требований ФГОС». Организаторами выступили департамент образования совместно с ассоциацией молодых педагогов Южно-Сахалинска. Все участники получат соответствующие сертификаты.