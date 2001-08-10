Детский сад Санаторного обзавелся собственной метеоплощадкой
Праздник «В гостях у Лесовичка» прошел сегодня в детском саду № 29 «Василек». В торжественной обстановке сказочные герои открыли для малышей детскую метеоплощадку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказала заведующая детским садом Галина Дьячкова, реализация проекта началась в прошлом году в рамках грантового конкурса социальных инициатив «Мы и наш город». Коллектив ДОУ, родители вместе с воспитанниками принимали участие в благоустройстве экологической тропы на территории учреждения. В этом году в рамках открытого конкурса фонда социальных инициатив «Энергия» при поддержке компании «Сахалин Энерджи» проект «Юный метеоролог» получил свое развитие. Было приобретено оборудование аналогичное тому, что используют профессиональные метеорологи.
- Это разработка, созданная специально для детей дошкольного возраста. Теперь наши воспитанники смогут на протяжении всего года отслеживать погоду, измерять давление, температуру и влажность воздуха, уровень осадков, расширяя тем самым кругозор, развивая умение делать соответствующие выводы, анализировать происходящие процессы. Это важная часть программы экологического воспитания, реализуемой в нашем саду, - рассказала Галина Дьячкова.
Презентация станции прошла в интерактивной форме. Ребятам предстояло выполнить задания от Лесовичка, вместе со сказочными персонажами открывать новые факты о природе и особенностях наблюдения за погодой. В награду за свои успехи они получили подарки и пропуск на площадку.
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