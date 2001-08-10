Представители учебных организаций Южно-Сахалинска рассказали о достигнутых успехах

Первое заседание координационного совета по развитию профориентационной среды состоялось в департаменте образования Южно-Сахалинска. Представители учебных и досуговых организаций города рассказали о достигнутых успехах в вопросе профессиональной ориентации детей и обсудили перспективы межведомственного сотрудничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Выбор профессии во многом определяет жизнь человека, именно поэтому необходимо создание идеальных условий для профессиональной ориентации молодежи - об этом говорили все присутствующие на заседании координационного совета специалисты.

Напомним, в рамках проведения общегородского августовского педагогического совещания было принято решение о создании координационного совета по развитию профориентационной среды. В его состав вошли представители работодателей города, образовательных организаций, в том числе и профессионального образования, центра занятости населения.

Работа в сфере профориентации детей и молодежи системой образования ведется давно. Специалисты школ областного центра, присутствовавшие на заседании, обобщили свой опыт деятельности в данном направлении.

В гимназии № 2 есть успешный опыт сотрудничества с городской больницей им. Анкудинова, на базе которой проводятся занятия для учащихся химико-биологических классов. Дети знакомятся с профессией врача, медицинским оборудованием, изучают принципы оказания экстренной помощи. В школе планируют привлекать врачей больницы в качестве экспертов в проектной и исследовательской деятельности учащихся.

Лицей № 1 успешно взаимодействует с компанией «Газпром Сахалин» и АО «Сахалин-Инжиниринг». Выбор именно этих организаций подтвержден статистикой поступления лицеистов в вузы: чаще всего одиннадцатиклассники выбирают нефтегазовые и инженерные специальности.

Профессиональной ориентацией занимаются и учреждения дополнительного образования города. В ДД(Ю)Т ряд секций и кружков направлен именно на выбор профессии. В учреждении активно занимаются развитием детского технического творчества, робототехнических навыков. Чтобы увидеть, как могут применяться данные технологии на практике, для ребят организуют экскурсии на производства, имеющие автоматизированные участки.

- Мы видим, что работа по профориентации ведется, и сейчас наша задача - объединить усилия, найти возможные ресурсы для дальнейшего развития и организации процесса профессионального выбора для подрастающего поколения, - подвела итоги первого заседания заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова.

Среди предложенных идей и направлений дальнейшей работы, озвученных в ходе заседания, - создание лектория для родителей, открытие педагогических классов, проведение Недели без турникетов на крупнейших предприятиях города и фестиваля профессий, обучение школьных психологов форсайт-технологиям и ряд других.