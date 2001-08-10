На Сахалине стартовал чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
Участие в нем принимают более 80 сахалинцев - это студенты и школьники, имеющие ограниченные возможности здоровья, из 23 образовательных учреждений области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- Чемпионат «Абилимпикс» призван сделать профессиональное образование в островном регионе более открытым, доступным и привлекательным для людей с ограничениями здоровья, - сказал на церемонии открытия мероприятия заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Желаю успехов всем участникам этой олимпиады возможностей – как на состязаниях, так и в ежедневных делах. Вы показываете всем пример силы духа и воли к жизни.
Участники чемпионата из Долинского, Холмского, Анивского, Корсаковского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Поронайского и Углегорского городских округов, а также Южно-Сахалинска продемонстрируют мастерство в разных сферах профессиональной деятельности. В этом году на региональном этапе представлены 14 компетенций, включая поварское, малярное, портное, издательское дело, робототехнику и администрирование баз данных.
Конкурсные испытания пройдут на площадках двух сахалинских техникумов - промышленно-экономического и сервиса. Оценивать мастерство участников будут 60 экспертов.
- Сахалинская область присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2016 году. Тогда же впервые островная команда участвовала в финальном этапе чемпионата и уверенно вошла в десятку лидеров, заняв призовые места сразу в двух компетенциях. В 2017 году сахалинцам вновь сопутствовал успех на всероссийских соревнованиях – было завоевано третье место в компетенции «Администрирование баз данных», - рассказала министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, добавив, что число участников региональных состязаний ежегодно увеличивается.
В рамках конкурса профессионального мастерства запланирована деловая программа, выставочная экспозиция и проведение мастер-классов. Кроме того, будет организована профориентационная работа для школьников.
Подведение итогов мероприятия и вручение дипломов победителям состоится 26 октября. Конкурсанты, добившиеся лучших результатов на региональном этапе, будут представлять Сахалинскую область на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет 20-22 ноября в Москве.
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