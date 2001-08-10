На Сахалине в 2018 году отмечается рост контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ

10 уголовных дел по фактам контрабандного перемещения сильнодействующих веществ и наркотических средств возбуждено Сахалинской таможней в 2018 году. В прошлом году был зафиксирован один аналогичный факт.

– Рост преступлений связан с увеличивающейся доступностью приобретения наркотиков через Интернет, – комментирует заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров, – а также с плотной работой в этом направлении Сахалинской таможни во взаимодействии с УФСБ и УМВД.

Во всех случаях сахалинцы заказывали синтетические наркотики («спайсы») из Китая с целью личного использования и распространения. Канал пресекался при получении посылки на почте. В одном случае получателем являлся несовершеннолетний, а заказчиком – ранее судимый молодой человек. В отношении них Сахалинской таможней было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Виновным уже вынесен реальный приговор, который пока не вступил в законную силу.

6 уголовных дел возбуждены таможней по фактам контрабанды сильнодействующих веществ. Во всех случаях это анаболики, заказанные сахалинцами из Республики Беларусь. По трем уголовных делам вынесены обвинительные приговоры, виновным назначены наказания в виде лишения свободы условно, сообщили astv.ru в Сахалинской таможне.

В текущем году сахалинские таможенники отмечают также рост правонарушений на 14% по сравнению с прошлым годом. Всего возбуждено более 450 дел об административных правонарушениях. Евгений Сульдимиров отметил, что помимо характерных для региона товаров – табачных изделий и алкоголя – сахалинцы пытаются ввезти запчасти для техники, каталоги и другую продукцию в коммерческих масштабах. На днях в аэропорту Южно-Сахалинска таможенники выявили факты недекларирования валюты. В одном случае сахалинец, отправлявшийся рейсом в Саппорро, не задекларировал 1870000 японских йен (более 1 млн рублей), в другом житель Невельска привез из Сеула без декларации 17650 долларов США (1 161617,1 рублей).