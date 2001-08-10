На Сахалине в 2018 году отмечается рост контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ
10 уголовных дел по фактам контрабандного перемещения сильнодействующих веществ и наркотических средств возбуждено Сахалинской таможней в 2018 году. В прошлом году был зафиксирован один аналогичный факт.
– Рост преступлений связан с увеличивающейся доступностью приобретения наркотиков через Интернет, – комментирует заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Сульдимиров, – а также с плотной работой в этом направлении Сахалинской таможни во взаимодействии с УФСБ и УМВД.
Во всех случаях сахалинцы заказывали синтетические наркотики («спайсы») из Китая с целью личного использования и распространения. Канал пресекался при получении посылки на почте. В одном случае получателем являлся несовершеннолетний, а заказчиком – ранее судимый молодой человек. В отношении них Сахалинской таможней было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Санкцией статьи предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Виновным уже вынесен реальный приговор, который пока не вступил в законную силу.
6 уголовных дел возбуждены таможней по фактам контрабанды сильнодействующих веществ. Во всех случаях это анаболики, заказанные сахалинцами из Республики Беларусь. По трем уголовных делам вынесены обвинительные приговоры, виновным назначены наказания в виде лишения свободы условно, сообщили astv.ru в Сахалинской таможне.
В текущем году сахалинские таможенники отмечают также рост правонарушений на 14% по сравнению с прошлым годом. Всего возбуждено более 450 дел об административных правонарушениях. Евгений Сульдимиров отметил, что помимо характерных для региона товаров – табачных изделий и алкоголя – сахалинцы пытаются ввезти запчасти для техники, каталоги и другую продукцию в коммерческих масштабах. На днях в аэропорту Южно-Сахалинска таможенники выявили факты недекларирования валюты. В одном случае сахалинец, отправлявшийся рейсом в Саппорро, не задекларировал 1870000 японских йен (более 1 млн рублей), в другом житель Невельска привез из Сеула без декларации 17650 долларов США (1 161617,1 рублей).
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня На Сахалине в 2018 году отмечается рост контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ
10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
10:40 Сегодня Депутат Гордумы встретилась с участниками сахалинской медиасмены «Юный журналист»
11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
17:45 19 Октября Делегация олимпийских чемпионов посетила администрацию Южно-Сахалинска
16:15 19 Октября Олимпийский десант поделился секретами успеха с юными спортсменами и школьниками
16:04 19 Октября Студенты и преподаватели СахГУ собрались почтить память погибших в Керчи
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Выбор редакции
- 12:25 Сегодня В Холмске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «ПДД с малых лет»
- 11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
- 10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
- 16:27 Вчера На Сахалине стартовал чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?