Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске

Сахалинская делегация под руководством заместителя председателя правительства островного региона Алексея Белика накануне в Саппоро приняла участие в совещании с японскими партнерами по вопросам транспортного регулирования. Поездка приурочена к 20-летию подписания договора о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства островного региона.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри отметил, что опыт коллег с Хоккайдо может быть полезен при борьбе с дорожными пробками в Южно-Сахалинске.

- В Японии организованы перекрестки, где пешеходы могут пересекать дорогу по диагонали. Во время движения людей весь автотранспорт останавливается, и наоборот. Думаю, такой подход к светофорному регулированию может быть применим и для областного центра. Он позволит обеспечить безопасность пешеходов и значительно увеличить пропускную способность дорог, - сказал Эдуард Ри.

Среднестатистический житель Японии ежегодно теряет в пробках до 40 часов. На Хоккайдо выявлены 183 заторных участка, где скорость движения в часы пик меньше 20 километров в час. Решением проблемы занимается специальная комиссия, куда входят управляющие муниципальными дорогами, сотрудники полиции, члены ассоциаций автобусных и грузовых перевозок.

Общую пропускную способность дорог в Японии увеличивают за счет строительства кольцевых объездных магистралей и многоуровневых развязок. Эффективными признаны и организационные меры. Так как в стране левостороннее движение, в городах выделяют отдельную полосу для поворота направо.

- Был разработан метод разумного пользования дорогами. Датчики интерактивной системы ETC 2.0, установленные на трассах, собирают сведения о скорости, резких поворотах и торможении и передают их управляющему дорогами. В соответствии с этим составляется календарь пробок. Данные распространяются посредством радио, информационных табло, GPS-навигаторов. Получая такую информацию, водитель может поменять маршрут, - рассказал заместитель начальника сектора планирования дорог департамента развития губернаторства Хоккайдо Аоки Сюити.

Также сахалинская делегация встретилась с руководством строительной компании «Ивакура констракшн», сотрудничество с которой длится больше десяти лет. Например, при участии японского предприятия был построен «Хоккайдо-центр» в Южно-Сахалинске. Кроме того, компания передала запатентованные Сахалину разработки по сейсмоусилению зданий и сейчас готова поделиться опытом жилищного строительства на горных склонах с уклоном до 25 градусов.

На совещании российская и японская стороны обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. «Ивакура констракшн» предложила проект реконструкции санатория «Синегорские минеральные воды» с учетом его исторического наследия. В прошлом веке в его окрестностях располагался онсэн – японский банный комплекс.

Другие варианты сотрудничества связаны с реконструкцией здания японского банка в Корсакове для преобразования его в музей. Кроме того, сегодня есть планы по созданию российско-японской рабочей группы по развитию Корсаковского морского порта.

Во время поездки в Саппоро, представители сахалинской делегации также посетили новый многофункциональный культурный центр, построенный в формате государственно-частного партнерства. В здании размещаются библиотека, выставочные залы, площадки для репетиций, многоуровневый концертный зал на несколько тысяч мест.

- В этом учреждении реализованы самые технологичные, инновационные решения с главной целью – привлечь жителей, сделать их творческий досуг и культурную жизнь более разнообразными. Целесообразно создавать подобные точки притяжения и для южносахалинцев, - отметил Алексей Белик. - На сегодняшний день разработано несколько проектов многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, в том числе и с участием японских компаний. В целом, сотрудничество с правительством и деловыми кругами Хоккайдо имеет большое значение с точки зрения инфраструктурного развития Сахалина и Курил.