Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
Сахалинская делегация под руководством заместителя председателя правительства островного региона Алексея Белика накануне в Саппоро приняла участие в совещании с японскими партнерами по вопросам транспортного регулирования. Поездка приурочена к 20-летию подписания договора о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и губернаторством Хоккайдо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства островного региона.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри отметил, что опыт коллег с Хоккайдо может быть полезен при борьбе с дорожными пробками в Южно-Сахалинске.
- В Японии организованы перекрестки, где пешеходы могут пересекать дорогу по диагонали. Во время движения людей весь автотранспорт останавливается, и наоборот. Думаю, такой подход к светофорному регулированию может быть применим и для областного центра. Он позволит обеспечить безопасность пешеходов и значительно увеличить пропускную способность дорог, - сказал Эдуард Ри.
Среднестатистический житель Японии ежегодно теряет в пробках до 40 часов. На Хоккайдо выявлены 183 заторных участка, где скорость движения в часы пик меньше 20 километров в час. Решением проблемы занимается специальная комиссия, куда входят управляющие муниципальными дорогами, сотрудники полиции, члены ассоциаций автобусных и грузовых перевозок.
Общую пропускную способность дорог в Японии увеличивают за счет строительства кольцевых объездных магистралей и многоуровневых развязок. Эффективными признаны и организационные меры. Так как в стране левостороннее движение, в городах выделяют отдельную полосу для поворота направо.
- Был разработан метод разумного пользования дорогами. Датчики интерактивной системы ETC 2.0, установленные на трассах, собирают сведения о скорости, резких поворотах и торможении и передают их управляющему дорогами. В соответствии с этим составляется календарь пробок. Данные распространяются посредством радио, информационных табло, GPS-навигаторов. Получая такую информацию, водитель может поменять маршрут, - рассказал заместитель начальника сектора планирования дорог департамента развития губернаторства Хоккайдо Аоки Сюити.
Также сахалинская делегация встретилась с руководством строительной компании «Ивакура констракшн», сотрудничество с которой длится больше десяти лет. Например, при участии японского предприятия был построен «Хоккайдо-центр» в Южно-Сахалинске. Кроме того, компания передала запатентованные Сахалину разработки по сейсмоусилению зданий и сейчас готова поделиться опытом жилищного строительства на горных склонах с уклоном до 25 градусов.
На совещании российская и японская стороны обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. «Ивакура констракшн» предложила проект реконструкции санатория «Синегорские минеральные воды» с учетом его исторического наследия. В прошлом веке в его окрестностях располагался онсэн – японский банный комплекс.
Другие варианты сотрудничества связаны с реконструкцией здания японского банка в Корсакове для преобразования его в музей. Кроме того, сегодня есть планы по созданию российско-японской рабочей группы по развитию Корсаковского морского порта.
Во время поездки в Саппоро, представители сахалинской делегации также посетили новый многофункциональный культурный центр, построенный в формате государственно-частного партнерства. В здании размещаются библиотека, выставочные залы, площадки для репетиций, многоуровневый концертный зал на несколько тысяч мест.
- В этом учреждении реализованы самые технологичные, инновационные решения с главной целью – привлечь жителей, сделать их творческий досуг и культурную жизнь более разнообразными. Целесообразно создавать подобные точки притяжения и для южносахалинцев, - отметил Алексей Белик. - На сегодняшний день разработано несколько проектов многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске, в том числе и с участием японских компаний. В целом, сотрудничество с правительством и деловыми кругами Хоккайдо имеет большое значение с точки зрения инфраструктурного развития Сахалина и Курил.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня На Сахалине в 2018 году отмечается рост контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ
10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
10:40 Сегодня Депутат Гордумы встретилась с участниками сахалинской медиасмены «Юный журналист»
11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
17:45 19 Октября Делегация олимпийских чемпионов посетила администрацию Южно-Сахалинска
16:15 19 Октября Олимпийский десант поделился секретами успеха с юными спортсменами и школьниками
16:04 19 Октября Студенты и преподаватели СахГУ собрались почтить память погибших в Керчи
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
18:49 27 Сентября На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
18:02 28 Сентября Сегодня завершается первый очный этап конкурса «Учитель года России – 2018»
17:45 1 Октября Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
Выбор редакции
- 12:25 Сегодня В Холмске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «ПДД с малых лет»
- 11:00 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал шахматный проект «Марафон сеансов»
- 10:10 Сегодня Опыт Японии используют для решения проблемы дорожных пробок в Южно-Сахалинске
- 16:27 Вчера На Сахалине стартовал чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?