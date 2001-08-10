Депутат Гордумы встретилась с участниками сахалинской медиасмены «Юный журналист»

Депутат городской думы Южно-Сахалинска и член областного молодёжного парламента Ксения Огаркова встретилась с участниками медиа-смены «Юный журналист» на базе санатория «Лесное озеро». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Медиашкола стартовала 15 октября. Она направлена на выявление самых талантливых ребят для включения их в пресс-центр I зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Чтобы получить заветную путёвку в будущее, островные школьники изучают основы журналистики, посещая мастер-классы профессионалов своего дела. Наставники не просто дают знания начинающим корреспондентам, но и учат с детства быть самостоятельными и с малых лет развивать в себе лидерские качества.

В этот раз беседа была посвящена теме становления личности. Специалист Центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска (ЦМИ), общественный деятель и руководитель проекта «Социальный фитнес» Ксения Огаркова рассказала о своём профессиональном пути - начиная от школьной скамьи, до работы в ЦМИ и в должности народного избранника.

- Если в самом начале у вас что-то не получается, не нужно останавливаться. Важно продолжать двигаться к своей цели, прилагать всевозможные усилия, чтобы освоить те или иные звания, - подчеркнула депутат. - Если вы уже определились для себя, кем хотите стать в будущем, то старайтесь выходить за рамки школьной программы и черпать дополнительную информацию в других источниках. Старайтесь уже сейчас разрабатывать стратегию развития собственной личности, мыслить позитивно и настраивать на это других.

Встреча проходила в формате дружественного общения. Молодёжь интересовало множество вопросов - с чего начинать, как преодолевать сложности на своём пути, какую читать литературу. Оказалось, что многие ребята в своём юном возрасте успели прочитать не одну книгу по психологии и саморазвитию. У некоторых из них есть чётко поставленные цели, а кто-то уже распланировал свои планы на пять лет вперёд.

- Важно не бояться брать на себя ответственность, развиваться в разных направлениях и уже в школьные годы видеть себя в роли руководителя. Уверена, что эта медиа-школа воспитает те самые лучики света, которые будут вести за собой людей, объединять их, наставлять на благие дела и помогать воплощать в жизнь свои полезные идеи и задумки, - подытожила Ксения Огаркова.

Никита Волобуев приехал из Александровска-Сахалинского. В своей родной школе 16-летний юноша возглавляет медиа-центр. На форуме хочет научиться чему-то новому, чтобы в дальнейшем передать знания ребятам, которые только начинают знакомиться с журналистикой при школьном отделении медиа.

- За всё время смены я уяснил для себя, что журналист должен быть разносторонним. Уметь не только брать интервью и писать тексты, но и фотографировать, снимать и монтировать видео, вести эфиры и многое другое, – поделился Никита. - Здесь проходят интереснейшие лекции с грамотными людьми. Эксперты рассказывают не только о принципах работы, но и о том, как себя вести в экстренных ситуациях, которые могут происходить с журналистами, как уверенно держаться на публике и т.д.

Никита признался, что поработать в Международном пресс-центре «Детей Азии» - его мечта. По словам старшеклассника, спортивное событие мирового значения даст ему колоссальный опыт работы с людьми и станет незаменимым помощником в будущем.

Уже в эту субботу состоится закрытие медиа-смены «Юный журналист». По ее итогам выберут 12 участников, которые войдут в Международный пресс-центр I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».